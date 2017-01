Osrednja tema simpozija bo interdisciplinarni pristop k oblikovanju odprtega prostora. Na dogodku, ki bo potekal v Stari mestni elektrarni – Elektro Ljubljana (Slomškova 18), bodo s predavanji in na okrogli mizi sodelovali uveljavljeni tuji (Antje Stokman, Jenny B. Osuldsen, Martí Franch Batllori) in domači strokovnjaki (Ana Kučan, Matej Blenkuš) s področja krajinske arhitekture in arhitekture.

Uredniški odbor landezine.com bo letos prvič podelil nagrado LILA – Landezine International Landscape Award, trenutno edino mednarodno nagrado na svetu, ki ne nagrajuje posameznih projektov, temveč krajinskoarhitekturne kolektive in posameznike za njihov pristop k oblikovanju odprtega prostora. Nagrado bo po izboru mednarodne žirije prejel katalonski biro EMF – Estudi Marti Franch.

Spletni portal www.landezine.com, namenjen krajinski arhitekturi, je ustanovil slovenski krajinski arhitekt Zaš Brezar. V novembru je Landezine na globalni lestvici krajinskoarhitekturnih spletnih medijev (The Global Grid) zasedel drugo mesto.