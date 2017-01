Poslovne obiskovalce hiša pozdravi z vhodnim portalom in odsevom okolice Na koncu zunanjega parkirišča se dviga objekt, za katerega so značilni vertikalni leseni lepljenci, ki so nakazani z nadstreškom nad stopniščem in oporo pri dvonadstropni stekleni ograji. Ta deluje kot optično ogledalo, ki hišo vsak dan barva s spreminjajočo se naravo. Ker večino dnevnega časa lastniki preživijo v projektivnem biroju, je ta zaradi napajanja s sončno energijo orientiran na jug. Svetlo siv kontrast zaživi v kombinacijah materialov fasade, lesa, stekla, kovine in kamna, izstopajoč detajl pa pripada »dizajnerski« leseni klopci za obiskovalce.

Pokrit nadstrešek za dva avtomobila postane prehod med javnim in zasebnim Nadstrešeno parkiranje je izhodišče za vstop v dom ali zasebni vrt. Čeprav gre za samostojni objekt, ga s hišo povezuje pas stekla, skozi katerega osvetljujemo vhodni vetrolov. Konstrukcija je izdelana iz lepljenih nosilcev in vodoodpornih vezanih plošč, postavljena je na točkovno betonirane temelje in statično vpeta v hišo. Povezana je z vidnimi in nevidnimi kovinskimi vezmi, pokrita s PVC-folijo in zaključena s pločevinastimi obrobami.