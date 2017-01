Najnaprednejši sodobni kamini na drva so lahko z obliko, močjo, načinom delovanja in naprednim nadzorom daleč od prvotnih odprtih kurišč, iz katerih so se razvili. S takšnimi napravami lahko ogrevamo več prostorov, vodo v sistemu centralnega ogrevanja, v njih lahko kurimo pelete in njihovo delovanje nadzorujemo tudi prek mobilnega telefona. Manjši toplozračni kamini, kaminski vložki in samostoječe kaminske peči pa so primerni za dopolnilno segrevanje enega prostora. Govorimo o napravah brez ventilatorjev za razpih toplega zraka po ceveh v sosednje prostore. Ogrevamo zgolj prostor, v katerem so nameščene, delujejo pa tudi ob izpadu električne energije. Cene majhnih toplozračnih kaminov z ravno zasteklitvijo (z močjo 6 kW) se začnejo tudi pod 500 evri in čeprav lahko narastejo krepko čez tisočaka, so enostavnejše izvedbe zanimiva priložnost za romantično večerno ogrevanje.

Malo omejitev pri postavitvi Pestra ponudba proizvajalcev in modelov na omogoča najti kamin, primeren skoraj za vsak prostor. Najmanjši prostor, ki ga proizvajalci kaminov še priporočajo, je 12 kvadratnih metrov, sicer pa obstaja za kamine le malo omejitev. Postavimo jih lahko v kot ali na sredino prostora, zaradi izolacije na hrbtni strani kamina ni velikih toplotnih izgub niti pri postavitvi ob zunanjo steno. Umestitev na sredino prostora je z vidika ogrevanja najbolj smiselna, a je manj praktična zaradi dimnika, ki seka prostore v morebitnem zgornjem nadstropju. Za postavitev so najbolj vsestranske samostojne kaminske peči, ki ne zahtevajo obzidave. Toploto začnejo oddajati hitro in v vse smeri, vendar pa ponujajo slabšo toplotno akumulacijo in ne slovijo kot zelo učinkovite ogrevalne naprave. Po prenehanju kurjenja se hitro ohladijo, imajo pa zaradi manjšega stroška naložbe in enostavne montaže kar nekaj ljubiteljev.

Akumulacijski material omogoča dolgotrajno ogrevanje Tip zasteklitve kamina vpliva na način, kako segrevamo prostor. Že deset minut po prižigu ognja začnejo kamini oddajati toploto s sevanjem prek stekla, pozneje pa še prek segretega akumulacijskega materiala, s katerim so obzidani. Kamini s tristransko, tunelsko ali celo okroglo zasteklitvijo so privlačni, a toploto oddajajo bolj neposredno, zaradi česar se po prenehanju kurjenja ohladijo hitreje. Kamini z obsežnejšo obzidavo torej sproščajo toploto še več ur po prenehanju nalaganja drv; značilnost, ki si jo delijo z lončenimi pečmi. Enostavnejše kamine z ravno ali kotno zasteklitvijo poleg nižje cene torej odlikuje tudi učinkovitejše segrevanje prostora, v nasprotju s tehnološko zahtevnejšimi sistemi (na primer s toplovodnimi kamini s črpalkami za toplo vodo) pa za delovanje ne potrebujejo električne energije in so dobra strategija za ogrevanje ob izpadu električne energije.

Moč kamina je odvisna od več dejavnikov Določitev optimalne moči sobnega kamina je lahko precej kompleksna. Kadar je kamin v novogradnji predviden za dopolnilno (ali zasilno) ogrevanje več prostorov ali pa celo dodatno segreva vodo v sistemu centralnega ogrevanja, nalogo po navadi prevzame strokovnjak. Upoštevati je treba energijsko učinkovitost objekta, število uporabnikov, moč primarne ogrevalne naprave, način razpeljave toplega zraka in podobno. Ko s kaminom ogrevamo zgolj en prostor, je določitev potrebne moči enostavnejša. Če upoštevamo, da se teoretične zahteve glede moči kaminov gibljejo med 100 W in 20 W na kvadratni meter glede na energijsko učinkovitost objekta (20 W za pasivne hiše in 100 W za objekte brez izolacije ter s starimi okni in vrati), lahko dobimo okviren vtis o velikosti kurišča. V nizkoenergijskih in ostalih dobro izoliranih hišah lahko namreč s premočnim kaminom ustvarimo kar nekaj težav. V pasivnih in nizkoenergijskih hišah s sistemom rekuperacije moramo uporabljati zrakotesne kamine, po možnosti z zunanjim dovodom zraka. Ne glede na tip objekta svetujemo, da se pred izbiro določenega kaminskega vložka posvetujete s proizvajalcem oziroma prodajalcem, ki vam bo svetoval o tipu kamina glede na konkretne potrebe.

Prevelik kamin povzroča težave Izbira kamina s toplotno močjo, primerno prostoru, je bistvena za pravilno delovanje in udobno bivanje. Predimenzionirani kamini povzročijo precej preglavic, saj prostor zelo hitro segrejejo na neprijetno temperaturo, na kar lahko le malo vplivamo. Lahko sicer kurimo počasneje, vendar s pripiranjem dotoka zraka, počasnejšim nalaganjem in kurjenjem debelejših polen dolgoročno škodujemo kaminu, dimniku in okolju. Ogenj v kaminu mora namreč goreti živahno in z bleščečim plamenom, kar je znak visoke temperature v kurišču. Ko drva gorijo pri nižjih temperaturah, se sproščajo škodljive saje in plini, ki se odlagajo v notranjost kamina, v dimnik in v ozračje. Najočitnejši pokazatelj prešibkega gorenja je osmojeno steklo kamina.