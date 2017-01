Organizatorji so k sodelovanju povabili študente fakultete za arhitekturo, akademije za likovno umetnost, fakultete za dizajn ter dijake srednje šole za oblikovanje in fotografijo. Mladi načrtovalci in oblikovalci prostora so na ta način dobili edinstveno priložnost spoznavati skandinavski dizajn, ki je v svetu poznan po unikatnih in minimalistično oblikovanih izdelkih ter tudi po 135-letni tradiciji steklarne Iittala, ki domuje v 60 kilometrov oddaljeni istoimenski vasici severovzhodno od glavnega mesta Helsinki.

Kreativna umestitev v raznolike ambiente Naloga sodelujočih, ki so lahko projektno nalogo pripravili individualno ali do največ trije v skupini, je bila izbrane izdelke Iittala s kreativnimi rešitvami umestiti v raznolike ambiente in s tem poudariti njihovo večfunkcionalnost. Zmagovalca natečaja Iittala je v sklepni fazi izbralo občinstvo, ki je od 8. do 21. novembra oddalo svoj glas za eno od sedmih razstavljenih del v prodajno-razstavnem salonu id:doma v središču Ljubljane. »Čestitke vsem študentom, ki so sodelovali v omenjenem projektu. Veseli nas, da so ta natečaj prepoznali kot priložnost, da lahko s temi res izjemno lepimi izdelki zlahka estetsko poudarijo posamezne detajle v prostoru. Kakovostni in funkcionalni izdelki Iittala so namreč namenjeni vsem generacijam, saj s svojo preprostostjo in otipljivo finsko eleganco vedno znova presegajo meje vsakdanjosti,« je na razglasitvi rezultatov povedala Marijana Dajčman, direktorica družbe Unicommerce.