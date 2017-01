V letu 2017 prihajata novo vozilo in gasilski center

Konec lanskega oktobra je bila med Občino Postojna in Cestnim podjetjem Nova Gorica podpisana pogodba za gradnjo novega gasilsko-reševalnega centra v Postojni. Trenutna lokacija gasilskega doma postojnskih gasilcev je namreč v središču mesta, kjer jih pri delu ovirata pomanjkanje prostora in neugodna lega. Po šestnajstih letih obljub bo na obrobju Postojne zrasel nov gasilski center, ki bo omogočil krajše izvozne čase, predvsem pa bo olajšal usposabljanje in rast društva. Gasilsko-reševalni center bo novi dom gasilcev PGD Postojna in drugih reševalnih služb postojnske občine – Gasilske zveze Postojna, reševalne in patronažne službe Zdravstvenega doma Postojna, reševalne postaje Meditrans, civilne zaščite ter jamarskih in gorskih reševalcev.

Letos v PGD Postojna pričakujejo tudi dobavo novega gasilskega vozila. Od leta 2008 so namreč brez operativne avtolestve za gašenje in reševanje z višin. Polovico sredstev za dobrih 700.000 evrov vredno vozilo so pridobili na razpisu za financiranje ministrstva za obrambo, preostanek bo zagotovila občina Postojna, manjši delež pa tudi občini Pivka in Cerknica.