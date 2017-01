»Že pred časom sem dejal, da ima Nato težave (...) Kot prvo, je zastarel, ker je bil zasnovan že dolgo dolgo let nazaj. Kot drugo pa države ne plačujejo, kolikor bi morale plačevati, kar je zelo nepravično do ZDA,« je v Bildu napadel evropske zaveznike, da namenjajo premalo sredstev za skupno obrambo. »A ob vsem tem moram dodati, da je Nato zame pomemben. Pet držav plačuje toliko, kolikor bi morale. Pet. To ni veliko,« je pristavil. Že v predvolilni kampanji je zagrozil, da bo dvakrat premislil, ali bo priskočil na pomoč zaveznikom v Natu, če ne bodo »razumno povrnili« stroškov ZDA za njihovo obrambo.

Želi si dogovora z Rusijo »Poglejmo, če bi lahko dosegli kak dober dogovor z Rusijo,« je dejal v intervjuju za Times. Nakazal je možnost, da bi v zameno za zmanjšanje arzenala jedrskega orožja lahko ZDA umaknile sankcije, ki jih je odhajajoča ameriška administracija uvedla zaradi vpletanja v krizo v Siriji in Ukrajini, zasedbe ukrajinskega polotoka Krim in hekerskih napadov za vplivanje na ameriške volitve. Iz Kremlja so danes sporočili, da je za komentar njegove ponudbe še prezgodaj in da bodo počakali, da tudi uradno postane ameriški predsednik.