Avtorji najbolj branih lažnih novic z zavajajočimi naslovi, katerih namen je diskreditiranje Merklove, se večinoma osredotočajo na njen naklonjen odnos do sprejemanja beguncev.

Med nemškimi portali, ki širijo tovrstne lažne novice, sta denimo desničarski tedenski časopis Junge Freiheit, ki ga podpira skrajno desničarska stranka Alternativa za Nemčijo (AfD), zagrizena zagovornica politike proti priseljencem, in spletna stran Deutsche Wirtschafts Nachrichten, osredotočena na poslovne novice. Slednjo je nemški Spiegel označil za portal, ki v javnosti seje strah in nezaupanje.

Med spletnimi stranmi, ki objavljajo lažne novice, je tudi Anonymousnews.ru, katere poročanje pogosto vključuje pro-kremeljsko propagando in teorije zarote, denimo o tem, da je teroristični napad na WTC 9. septembra 2001 izvedla ameriška obveščevalna služba CIA. Po tem ko je facebook ukinil njihovo stran, so objavljanje preselili na VK, največje rusko družabno omrežje.

»Soočamo se s krizo zaupanja uveljavljenim medijem,« je povedal Lutz Helm iz Hoaxmapa, spletne strani, ki odkriva, kateri portali v Nemčiji objavljajo lažne novice. Dejstvo, da takšne strani dobijo veliko pozornosti, pripisuje temu, da zaradi nezaupanja medijem veliko ljudi išče alternativne ustvarjalce novic.

Graf, ki prikazuje 20 najbolj branih lažnih novic o Merklovi, si lahko ogledate tukaj.

Tako v času omenjenih volitev kot zdaj mnoge strani, ki objavljajo lažne novice, mešajo legitimno poročanje o političnih temah in lažne informacije. Slednje se nanašajo predvsem na begunsko krizo in islamofobijo, da bi v ljudeh vzbudili čustvene odzive.

Nekaj podobnega, kar se zdaj dogaja Merklovi, smo v zadnjem letu že videli med predsedniškimi volitvami v ZDA, ko so lažne novice preplavile splet in v predsedniški kampanji večinoma koristile Donaldu Trumpu in škodile Hillary Clinton.

Tudi Trump kritiziral Merklovo

V pogovoru za časnika Bild in The Times of London je Trump med drugim ostro kritiziral tudi nemško kanclerko. »Mislim, da je naredila katastrofalno napako, ko je sprejela vse te ilegalce, ko je sprejela vse te ljudi od vsepovsod, od koder so prišli. In nihče niti ne ve, od kod so prišli,« je povedal.