Če bo Novak Đoković na letošnjem 105. odprtem prvenstvu Avstralije v tenisu zmagal sedmič, bo nastala zadrega. Andyja Murrayja s prvega mesta lestvice ATP ne bo umaknil samo kot teniškega igralca, temveč tudi kot novega viteza angleške aristokratske lestvice, ki je še pred kraljičino podelitvijo častnega naslova petkrat izgubil v finalu turnirja za grand slam v Melbournu. Se pa tudi tukaj spodaj (down under) ve, da sta najbolj vneta navijača sira Andyja Murrayja živi nogometni trenerski legendi Alex Ferguson in Jose Mourinho, še posebej potem, ko sta izvedela, da je njegov dedek Roy Erskine, nekdaj slavni nogometaš škotskega Hiberniana.

In medtem ko je Murray, preden je v Melbournu sploh prvič stopil na igrišče, soigralce neprestano sramežljivo prosil, naj ga ne naslavljajo s »sir«, se je Djoković na dobrodelnih in družabnih prireditvah trudil, da bi se prikupil domačim navijačem, ki so mu iz neznanih vzrokov obrnili hrbet tudi drugod po svetu. Na stavnicah v Melbournu sicer kaže, da bodo oba prva igralca lestvice ATP najbolj ogrožali Kanadčan iz Črne Gore Miloš Raonić, večni Stan »The man« Wawrinka, povsem prenovljeni Bolgar Grigori Dimitrov, nadležni vračalec najtežjih udarcev Kei Nišikori in mladinci Nemec Aleksander Zverev, Avstrijec Dominic Thiem in seveda domača asa Nick Kyrgios in Bernard Tomić.

Mnogo manj možnosti kot Novak Đoković ima za osvojitev letošnjega avstralskega turnirja, tako kot Srb v moški konkurenci, tudi druga nosilka v ženski konkurenci, 35-letna Serena Williams, ki ji ne grozi samo po igri zelo neugodna Nemka in številka 1 z lestvice WTA Angelique Kerber, temveč kar v vrsti stojijo še Švicarka Belinda Benčič, Belgijka Yanina Wickmayer, nova zelo nevarna Rusinja Daria Kasatkina in tudi najbolj neugodna Čehinja Karolina Pliskova, ki je dobila še dodatno motivacijo, potem ko se ji je prek kvalifikacij v glavnem turnirju pridružila še sestra dvojčica Kristina.

Slovenski naval na kvalifikacije letos v Melbournu je bil sicer dobronameren, toda povsem neopazen, saj se je med tremi dekleti, Tamara Zidanšek, Tadeja Majerič in Dalila Jakupovič, in dvema fantoma, Grega Žemlja in Blaž Kavčič, le slednjemu uspelo prebiti v drugi krog, kjer je tudi obstal. V glavnem delu turnirja bomo tako imeli samo slovenskega Angleža Aljaža Bedeneta, v konkurenci ženskih parov in mešanih dvojic pa kot običajno Katarino Srebotnik in Andrejo Klepač, ki sta lani prav v Melbournu sklenili zavezništvo v igri parov, ki pa je zdaj že pozabljeno.