Potem ko sta se brez zmagovalca razšla že oktobra na Anfieldu (0:0), sta si Manchester United in Liverpool točke razdelila tudi na Old Traffordu. Kako zelo izenačena sta letos najuspešnejša angleška kluba, zgovorno kaže podatek, da sta nazadnje oba prvenstvena obračuna neodločeno odigrala v sezoni 1987/1988.

Na tekmi je sicer dolgo kazalo, da bo vse tri točke domov odnesel podjetnejši Liverpool in tako prekinil 16 tekem trajajoč niz neporaženosti rdečih vragov v vseh tekmovanjih. Varovanci trenerja Jürgena Kloppa so po najstrožji kazni Jamesa Milnerja vodili od 27. minute, zmago pa jim je odnesel gol Zlatana Ibrahimovića v zaključku tekme. Švedski napadalec je dosegel svoj 14. zadetek na svoji 20. tekmi v premier ligi in se s tem na lestvici najboljših strelcev v prvenstvu izenačil z Alexisom Sanchezem iz Arsenala in Diegom Costo iz Chelseaja. Drugače od Šveda je ekipo na cedilu znova pustil Paul Pogba. Vezist je odigral eno najslabših tekem, odkar je za rekordnih 105 milijonov evrov prestopil v Manchester United, z igranjem z roko v kazenskem prostoru pa je tudi zakrivil enajstmetrovko.

Liverpool je na prvenstveni razpredelnici po remiju z drugega mesta zdrsnil na tretje, česar so se najbolj razveselili pri vodilnem Chelseaju. Londončani so tokrat gostovali pri branilcih naslova Leicestru, zmagali s 3:0, prednost pred tekmeci pa povečali na sedem točk. Chelsea je doslej osvojil že 52 točk, s čimer je že popravil lanski izkupiček, ko je sezono sklenil na 10. mestu in pri 50 točkah. Od vrha in boja za naslov prvaka pa je vse bolj oddaljen Manchester City, ki je gostoval pri Evertonu in bil ponižan s 4:0. Za trenerja sinje modrih Josepa Guardiolo je bil to celo najvišji ligaški poraz v karieri.