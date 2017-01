Leto 2016 je slabi dve leti po stečaju podjetij Seaway Yachts in Seaway Design naslednik izdelave njihovih plovil SVP Avio končal že z dobrimi 14 milijoni evrov prihodkov. Ker so prostori na Zgoši pri Begunjah premajhni, so del proizvodnje večjih kosov izdelave plastike že preselili v Škofjo Loko. Po besedah direktorja SVP Avio Žige Petača je po štirih mesecih preurejanja nekdanjih prostorov Jelovice na Trati v Škofji Loki proizvodnja v šest tisoč kvadratnih metrih najetih prostorov deloma stekla pred dobrim tednom dni.

Prodajno mrežo so glede na Seawayevo še nadgradili z veliko novimi. Počasi se uveljavljajo tudi na ameriškem trgu, kjer so odprli svoje predstavništvo, ki dobavlja plovila njihovim prodajnim zastopnikom po ZDA. »Trgi, kot so ZDA, Nova Zelandija in Avstralija, so za nas zelo pomembni, saj je sezona pri njih v primerjavi z našo obrnjena, kar nam pomaga zapolniti proizvodnjo za celo leto,« je zadovoljen Petač.

Proizvodne zmogljivosti imajo zasedene do oktobra. Dosedanjim modelom bark Greenline se pridružuje še 20-metrska jahta ocean class 65, za katero je treba odšteti dva milijona evrov. Njen razvoj je končan, prvo barko bodo dostavili julija letos, proizvodne zmogljivosti za te barke pa imajo zasedene do januarja 2018, je pojasnil Petač, ki se je včeraj vrnil s službene poti v Torontu, kjer se je pogovarjal prav za prodajo jaht ocean class 65.

Trenutno v proizvodnji trupov, palub in strehe, ki temelji na infuzijski tehnologiji izdelave, dela 46 zaposlenih, do marca pa naj bi jih tam delalo 65. Zato v lokalnem okolju pospešeno iščejo laminerje, skladiščnike, projektante. SVP Avio trenutno zaposluje 140 ljudi, do konca leta naj bi jih vsaj 200.

Nova dražba februarja

Glede na dosedanjo prodajo – lani so na primer izdelali in prodali nekaj več kot sto bark – pričakuje, da bo podjetje tudi dolgoročno zelo dinamično raslo. Zato razmišljajo, da bi najpozneje v treh letih preselili proizvodnjo na skupno lokacijo, ki bo najverjetneje nekje na južnem delu Gorenjske, predvsem zato, ker od tod prihaja glavnina kadrov, ki dobro obvladajo svoj posel na področju izdelave plovil. Na Zgoši pa naj bi ostal samo razvoj.

Stečajni postopek za Seaway Design in Seaway Yachts, podjetji bratov Jakopin, s katerima nekdanji Seawayev zastopnik v Rusiji in lastnik SVP Avio Zinčenko še vedno sodeluje in ima prostore na Zgoši v najemu, še ni končan. Zinčenko ima sicer predkupno pravico pri nakupu zemljišča, poslopij, kalupov in nekdanjega Seawaya, katere izklicna cena je bila na zadnji dražbi, ki je bila sredi julija lani, 8,36 milijona evrov.

Minuli petek je bil izdan sklep o prodaji tako nepremičnin kot kalupov in drugih delov proizvodnje na Zgoši. Če ne bo pritožb upnikov, je dražba lahko že februarja. Ker je postavljena izklicna cena še zmeraj zelo visoka, se v SVP Avio o sodelovanju na dražbi še niso odločili.

»Cena je absolutno previsoka. Najverjetneje je postavljena na temelju knjigovodskih vrednosti, ki pa so bile v času Seawaya očitno prenapihnjene,« poudarja Petač. Stečajni postopek se vleče, saj je zapleten zaradi povezanosti dveh podjetij, četudi oba stečajna upravitelja podjetij Seaway Yachts in Seaway Design Janez Felc in Anton Jagodic zelo dobro sodelujeta. »Stroškovno je za nas morebiti ugodneje, da smo najemniki, vendar pa gradimo naprej blagovno znamko in zato ne želimo, da bi se do nje dokopal kdo drug. Imamo izredno korekten odnos z obema stečajnikoma, ki se trudita stečaj Seawaya končati v najkrajšem možnem času. Zaradi zapletenosti stečaja dveh med seboj povezanih podjetij, pri čemer morata sodelovati dva stečajna upravitelja in tudi dva sodnika, vse poteka počasneje, vendar smo optimistični,« pravi Petač.

Sodelovanje z bratoma Jakopin, nekdanjima lastnikoma Seawaya, na samo poslovanje SVP Avio nima prav nobenega slabega vpliva, poudarja Petač. Z njima sodelujejo na ravni razvoja in dizajna jaht, to pa je tudi vse. »Na področju dizajna sta Jakopinova dva izmed največjih strokovnjakov na svetu in veseli smo, da lahko nadaljujemo sodelovanje pri razvijanju novih projektov,« pravi Petač.

SVP Avio je imel srečo tudi z drugimi proizvodnimi partnerji Seawaya, kot na primer Metaliko iz Leskovca pri Krškem in Podgorjem iz Šentjerneja, ki zagotavljata lesene dele za jahte, saj sodelovanje poteka naprej.