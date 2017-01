Trboveljsko zagonsko podjetje Chipolo, ki je svojo izjemno uspešno poslovno pot začelo s kampanjo na kickstarterju v letu 2013, piše zgodbo nove gazele. Ni namreč prav veliko podjetij, ki bi se lahko pohvalila, da so v tretjem letu poslovanja ustvarila poltretji milijon prihodkov in pol milijona dobička in ki lahko z veliko gotovostjo prihodnja leta pričakujejo vsaj 50-odstotno letno rast.

Ekipa šestih srednješolskih prijateljev, ki so ustanovili podjetje, specializirano za sledilnike izgubljenih predmetov, je prerasla v podjetje z 22 zaposlenimi in 15 zunanjimi sodelavci.

Med Las Vegasom in San Francisom

V teh dneh je vodstvo Chipola razpršeno po ZDA, saj so na sejmu potrošniške elektronike (CES) v Las Vegasu prestavljali chipolo sticker in chipolo clip, najmanjši in najtanjši sledilnik, ki so ju začeli razvijati pred enim letom, del ekipe pa se pripravlja na odprtje predstavništva podjetja v San Franciscu. Oba nova sledilnika spreminjata vlogo sledilnikov bluetooth, saj jih je mogoče uporabljati na manjših in tanjših predmetih, kot so očala in denarnica. Večina chipolovih uporabnikov je starih med 25 in 35 let.

Navdušen uporabnik chipola je tudi legendarni košarkar in nekdanji raper Shaquille O'Neal, ki se je ustavil tudi na razstavnem prostoru Chipola in v svoj arhiv umestil tudi fotografijo s člani ekipe, ki je do zdaj prodala že več kot milijon pametnih obeskov. »Ker je zelo zadovoljen s chipolom, Shaq preprosto ni mogel mimo nas, ne da bi se pohvalil, da ima en sledilnik na hišnih ključih, drugega pa na ključih avtomobila,« je povedal Tadej Jevševar, ki je zadovoljen tudi zaradi zelo velikega zanimanja medijev.