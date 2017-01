Desničarski mediji, ki tvorijo veliko večino britanske sedme sile, so že vse od prve izvolitve Jeremyja Corbyna za vodjo laburistov (septembra 2015) na posebni misiji, kakršne še ni bilo. Tako neusmiljeno in brez predaha niso še nikoli rušili nobenega strankarskega vodje, kot rušijo Corbyna. Kaj jih tako moti? Pravzaprav vse, čeprav je vse od začetka politične kariere eden najbolj poštenih in načelnih politikov v Britaniji, ki so ga volilci v londonskem volilnem okrožju Islington North za poslanca prvič izvolili leta 1983. In na vsakih volitvah do zdaj.

Vse jih moti

Motijo jih njegova leta – ima jih 67. Moti jih njegova brada. Moti jih njegov enostaven način oblačenja. Moti jih njegova časom več kot primerna resnost. Moti jih njegova domnevna nesposobnost za vodjo stranke. Moti jih to, da je skromen vegetarijanec, ki malokdaj pije alkohol. Moti jih, da se je rodil (1949) v premožni družini v zgornjem delu srednjega razreda in se je zato izobraževal v zasebnih šolah. Moti jih, da je tretjič poročen, in verjetno tudi to, da je njegova druga žena iz Čila, aktualna tretja pa iz Mehike. Moti jih celo to, da je skeptičen do obstoja boga.

Še kaj? Vsekakor. Najbolj jih moti to, da je levičar, ki se razglaša za demokratičnega socialista. Razglašajo ga za najbolj nekompromisnega levičarskega poslanca vseh 33 let, kar je poslanec, ki je več kot petstokrat glasoval proti predlogom svoje stranke v parlamentu, pa naj je bila na oblasti ali v opoziciji. Ker je razmišljal s svojo glavo, ki se pogosto ni strinjala s strankinim vodstvom, posebno v obdobju novega laburizma in Tonyja Blaira, pod katerim so laburisti postali kopija srednjega krila konservativcev. Blairu naklonjeni kritiki Corbyna radi razglašajo za stereotipnega bradatega levičarčka iz mračnih osemdesetih let, ko naj bi bila laburistom bolj pomembna ideološka čistost kot osvojitev oblasti. Velika armada njegovih oboževalcev, ki jih desničarski mediji razglašajo za corbyniste, pa ga ima za zadnjega poštenega politika. Za nekoga, ki lahko navdihne novo generacijo Britancev in jih prepriča, da obstaja alternativa pohlepnemu thatcherjevskemu neoliberalizmu, za katerega se zdi, da se je večina Otočanov z njim sprijaznila, čeprav je Britanijo v nekaj več kot tridesetih letih spremenil v drugo najbolj neenakopravno državo na svetu (za ZDA).