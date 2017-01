Predstavniki več kot 70 držav, tudi Slovenije, so v Parizu na konferenci o rešitvi palestinsko-izraelskega spora pozvali k spoštovanju načela dveh držav, ker da je to edini način za dosego trajnega miru. Tako na Izrael kot prihodnjega predsednika ZDA Donalda Trumpa so letela opozorila pred enostranskimi dejanji. Slednjega so predvsem opozarjali, naj ameriškega veleposlaništva ne preseli iz Tel Aviva v Jeruzalem, kot je napovedal. Nemški zunanji minister Frank-Walter Steinmeier je ocenil, da bi lahko zaradi tega nastali novi nemiri na Bližnjem vzhodu.

Gostitelj, francoski zunanji minister Jean-Marc Ayrault, je opozoril, da je temelj rešitve bližnjevzhodnega konflikta vrnitev na meje izpred šestdnevne vojne leta 1967, med katero je Izrael zasedel Zahodni breg in vzhodni Jeruzalem.

Izraelski premier Benjamin Netanjahu pa je konferenco označil za nesmiselno. »Njen cilj je Izraelu vsiliti pogoje, ki niso v skladu z njegovimi interesi,« je dejal in dodal, da bi konferenca mirno rešitev spora lahko še bolj oddaljila, ker da vodi k utrditvi stališč Palestincev in jih oddaljuje od neposrednih pogajanj brez predpogojev.

V Parizu je bil odhajajoči ameriški zunanji minister John Kerry, vendar je domet konference omejen, kajti dogaja se v času prenosa oblasti v Združenih državah Amerike, ki so imele v reševanju spora med Palestinci in Izraelci vedno veliko vlogo. Netanjahu je srečanje v Parizu tako opisal kot zadnjo potezo včerajšnjega sveta. Izraelski predsednik od novoizvoljenega ameriškega predsednika Donalda Trumpa pričakuje več podpore in naklonjenosti, medtem ko se z Obamo nikoli nista razumela. Netanjahu je bil posebno jezen, ker ZDA nedavno niso z vetom preprečile sprejetja resolucije varnostnega sveta, ki je obsodila izraelske gradnje na zasedenih ozemljih, kjer živi že 600.000 Izraelcev. »Jutri bo videti drugače in jutri je zelo blizu,« je dejal Netanjahu ter tako jasno povedal, kaj si misli o petkovem odhodu Obame s položaja in o prihodu Trumpa.

Predstavnikov Izraela in Palestine niso povabili na konferenco, le na končni del, kjer so prebrali sklepe. Zaradi tega se je tudi Velika Britanija, ki je bila v Parizu le v vlogi opazovalke, vprašala, kaj lahko s konferenco sploh dosežejo, če na njej ni sprtih strani, in zakaj je bila sklicana prav zdaj. ba, sta