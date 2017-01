Slovenija – Beograd, 1:1. Tako bi lahko zapisali po 17. krogu v košarkarski ligi ABA, v kateri sta Olimpija in Krka dosegli zmago in poraz proti moštvoma iz srbske prestolnice. Ljubljančani so v Tivoliju na kolena spravili Partizana, Krka pa je v gosteh klonila.

Okorn ponosen na igralce

Ko sta se Olimpija in Partizan v Ljubljani pomerila nazadnje, v zadnjem krogu prejšnje sezone lige ABA, je bila tekma tako kot danes v Tivoliju. Takrat so zmaji za zmago potrebovali štiri podaljške, dodatnih pet minut pa je bilo potrebnih tudi na prvi tekmi v tej sezoni v Beogradu, ko so bili srečnejši gostitelji. Napeto tekmo je bilo tako pričakovati tudi tokrat, pa čeprav je Partizan v precej boljši formi. Za zmaje se obračun ni začel najbolje, saj je po metu za tri točke na tleh obležal Brandon Jefferson in kazalo je, da je Američan staknil težjo poškodbo gležnja. S parketa je sicer odkorakal sam, toda s spačenim obrazom. A smola organizatorja igre njegovih soigralcev ni zmedla, saj so ti do konca četrtine dosegli delni izid 20:8 ter prevzeli nadzor nad tekmo. Kasneje se je izkazalo, da Jeffersonova poškodba le ni hujša, saj se je v drugi četrtini vrnil na parket, Olimpija pa je še naprej delovala suvereno, a na odmor po napakah ob koncu odšla z le petimi točkami prednosti.

Jasno je bilo, da Partizan tako slabih 20 minut ne bo ponovil, Ljubljančani pa na to očitno vseeno niso bili pripravljeni. Gostje so jim namreč po prihodu iz slačilnice povsem onemogočili napad in vztrajno topili prednost ter v 27. minuti povedli. A s tem se košarkarji Partizana niso zadovoljili. Še naprej so pritiskali na stopalko za plin, pri plus devet na začetku zadnje četrtine pa za trenutek popustili. Slednje je Olimpija izkoristila, ob tem pa so oživeli tudi tokrat številnejši navijači v Tivoliju, ki so glasno pospremili vsako uspešno akcijo gostiteljev, slabo minuto pred koncem pa po drugi zaporedni Jeffersonovi trojki skočili na noge. Olimpija je v tistem trenutku Partizanu ušla na plus štiri, novega preobrata pa ni več dovolila. »To je zmaga igralcev! Vesel sem in ponosen na njih. Potrebovali smo tako zmago, pridobljeno na trd način. Sedaj naprej znova zremo bolj optimistično. Metali smo veliko, a smo ostajali sami. V zadnji četrtni smo pokazali značaj, željo in voljo. Izničili smo njihov skok v napadu, z menjavo obrambe pa jih dokončno zlomili,« je bil po zmagi vesel trener Olimpije Gašper Okorn.