»Moramo si priznati, da z letom 2016 ne moremo in smemo biti zadovoljni,« je ob predstavitvi analize prometne varnosti povedal direktor agencije za varnost prometa (AVP) Igor Velov, vendar hkrati dodal, da se je skupno število prometnih nesreč ter število nesreč z lahkimi in hudimi poškodbami v primerjavi s prejšnjim letom znižalo. Toda v zadnjih dveh letih je močno poskočilo število smrtnih žrtev: s 108 v letu 2014 na 130 lani, kar pomeni kar 20-odstoten porast. Številka je še toliko bolj skrb vzbujajoča, ker smo v Sloveniji do leta 2015 beležili vztrajno nižanje števila smrtnih žrtev. Prav tako lansko znižanje števila hudo poškodovanih (z 932 na 822) ni tako velik uspeh, če upoštevamo, da je bilo leta 2013 na slovenskih cestah hudo poškodovanih »le« 711 prometnih udeležencev.

Pohvaljeni ukrepi, okarani vozniki

Prav razkol v statistiki, ki je pri blažjih nesrečah ugodna, pri najhujših pa skrb vzbujajoča, sproža tudi posamezna trenja med deležniki, ki soustvarjajo prometno varnost v državi. Najglasnejši so v AMZS, kjer ministrstvu za infrastrukturo in vodstvu AVP očitajo dvoličnost. Ko je Slovenija v Bruslju prejela nagrado za izboljšanje prometne varnosti med letoma 2001 in 2014, so to pripisali učinkovitim ukrepom, za poslabšanje pa krivijo predvsem voznike same. Vodstvo AVP je tudi tiskovno konferenco o predstavitvi analize prometne varnosti začelo z videoposnetki nepravilne ali celo objestne vožnje, ki so jih z videokamero posneli na ljubljanskih ulicah.

»Ob prejemu prestižne nagrade za izboljšano stanje nihče ni pohvalil slovenskih voznikov ali se jim zahvalil. Sedaj, ko se stanje prometne varnosti slabša, pa naj bi bili za to krivi oziroma odgovorni ti isti vozniki? V AMZS takšne razlage ne sprejemamo. Ravnanje voznikov je lahko le posledica širšega družbenega sistema in (ne)delovanja podsistemov, ki gradijo prometno varnost,« je do odzivov državnih institucij na slabšo varnostno sliko na področju najhujših prometnih nesreč kritičen generalni sekretar AMZS Robert Štaba, ki poudarja, da gre za velika odstopanja od ciljev resolucije nacionalnega programa varnosti cestnega prometa za obdobje 2013–2022.