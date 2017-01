Kar 700 vadečih iz vse Slovenije se je v soboto pridružilo vadbi, s katero so zaznamovali mejnik v zgodovini fitnesa. V enournem treningu so na lastni koži izkusili stoto izdajo vadbe bodypump. Globalni dogodek se je ta dan začel na Novi Zelandiji, kjer so minuto čez polnoč začeli vadbo z utežmi. »Sledile so druge države in družabna omrežja so danes preplavljena z vadbami bodypump. Tudi mi, v Sloveniji, smo se pridružili z vadbo v Trening centru v Ljubljani in v Grosuplju,« pove Eduard Žalar, lastnik licence programa Les Mills, ki je to vadbo pred 20 leti spoznal po naključju. »Po nekaj letih se je to razvilo v uspešen posel in program sem približal množicam v večini slovenskih fitnesov. In lahko rečem, da ga izvaja že več kot 700 Slovencev.«

Začetki vadbe v domači dnevni sobi Bodypump se je začel v dnevni sobi Philipa Millsa, začetnika vadb Les Mills, in se nadaljeval v skromni telovadnici v Aucklandu na Novi Zelandiji, z nekaj vadečimi ob stepu, z utežmi na palici. V 25 letih je vadba s svojo izjemnostjo osvojila svet. Zdaj je bodypump razširjen v 100 državah, kjer ima 15.000 licenčnih klubov s 50.000 inštruktorji, ki vsak dan motivirajo več kot 5 milijonov vadečih. In zakaj je vadba tako zelo priljubljena? »Bodypump je bila prva vadba, ki je združila atletski način treninga, motivacijo skupinskih vadb ter preprostost izvedbe, zaradi česar je primerna prav za vsakogar. Vadba se izvaja v ritmu dobre glasbe, kar vadeče še dodatno spodbuja. Poleg tega bodypump podpira 25 let znanstvenih raziskav o pozitivnih učinkih te vadbe na telo. Program Les Mills je licenčni sistem vadbe, ki se je v vseh teh letih zelo razvil tudi v marketinškem in menedžerskem pogledu,« pove Žalar, ki je del te uspešne zgodbe že dobrih 20 let.