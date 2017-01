V Slovenskem glasbenoinformacijskem centru (SIGIC) so prišli na idejo, da bi kot vseslovensko virtualno glasbeno središče na internetu ponudili vse dostopne vsebine s področja glasbe na naših tleh. Pred dnevi so zato v navezavi z Društvom slovenskih skladateljev potipali teren na okrogli mizi Glasba v muzejskih zbirkah ali kje je Glasbeni muzej Slovenije?.

Povezati obstoječe Moderator in strokovni sodelavec SIGIC Viktor Škedelj Renčelj je dejal, da skupaj z muzikološkim oddelkom ljubljanske filozofske fakultete že pripravljajo Vodič po Sloveniji za ljubitelje glasbe. Na sodoben, komunikativen način bodo predstavili kipe in spominske plošče glasbenikom, spominske, muzejske glasbene zbirke in podobno, digitalna izdaja vodnika pa bo javno dostopna še letos. V SIGIC prav zdaj osvežujejo svoj spletni portal, nato pa se bodo posvetili izdelavi kar najrelevantnejše baze podatkov o naših glasbenikih. Za to bodo potrebovali tudi pomoč iz različnih arhivov, kjer se že zbira glasbeno gradivo – NUK, Arhiv RS, arhiv RTV Slovenija pa tudi zasebne zbirke.

Virtualno ali v fizični obliki? S tem pa še ne bodo presegli dejstva, da glasba kot umetniška veja nima svojega muzeja. Škedelj Renčelj se je zato spraševal, kakšen muzej Slovenija sploh potrebuje, tako žanrsko kot glede na tipologijo muzejev, ali vse glasbene »artefakte« stlačiti skupaj ali jih vendarle pustiti razpršene in navsezadnje – kakšne so dobre glasbenomuzejske prakse drugod po svetu. Eden od razpravljalcev dr. Gregor Pompe z oddelka za muzikologijo FF je dejal, da so se z vprašanjem glasbenega muzeja ukvarjali že v ekspertizi, ki jo je leta 2013 naročilo ministrstvo (ta pa je do danes obtičala v predalu). Predvsem so ugotovili, da bi vse glasbene zvrsti v vseh oblikah, od glasbil do notnih gradiv ter vizualnih in zvočnih posnetkov, težko spravili v en muzej. Zato je Pompe pozdravil idejo virtualnega muzeja, saj glasbe zaradi njene narave ne gre tlačiti v »neki zapuščen grad«. Idejo o gradu so namreč pred časom imeli na ministrstvu – baročni dvorec Dornavo bi preuredili v muzej baročne glasbe, a jim potem ni uspelo pridobiti denarja. Četudi bi se sredstva našla, mnogi v takem projektu ne vidijo smisla: zakaj ravno baročni muzej in zakaj ne še kakšen drug, recimo muzej pihalnih godb, ki ga ravno tako nimamo, čeprav imamo kar 350-letno tradicijo na tem področju?