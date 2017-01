Slovenska umetnica Ejti Štih (1957), ki svoj izraz išče tako v slikarstvu, kiparstvu, instalacijah in oblikovanju plakatov ter ilustracij za knjige kot v kostumografiji in scenografiji, že od leta 1982 živi in ustvarja v Boliviji. »Tudi sama sem migrantka, četudi me na pot ni gnala vojna, temveč radovednost,« pove, ko razlaga, da je bilo leta 2015 dom prisiljeno zapustiti štiriindvajset ljudi vsako minuto. Na svetu je 65 milijonov ljudi, ki so morali nasilno oditi od doma, le v Turčiji je beguncev več, kot je vseh Slovencev, spomni prizadeto in se sprašuje: »Le kako naj nam bo vseeno?«

»Pravijo, da se iz satelitov vse vidi, da nas ves čas nadzorujejo. Če naj bi torej videli, kako se nekdo na terasi sonči v kopalkah, kako ne morejo videti vseh ladij, ki se z begunci vred utapljajo? Zakaj je ob vsej neverjetni tehnologiji danes toliko ljudi mrtvih? Tisti, ki imajo denar in moč, da bi kaj spremenili, potiskajo glave v pesek kot noji,« je ogorčena. Zaveda se, da kot posameznica le težko kaj spremeni, zato se za človečnost bori z umetnostjo. Njen opus, ki od nekdaj obsega družbeno angažirana dela, s katerimi opozarja na problematiko revščine in globalizacije, dopolnjuje zdaj tudi serija slikarskih platen iz cikla Migracije.

Za večjo senzibilnost Podobe, polne utapljajočih se, utrujenih in obubožanih množic, so nastale spomladi leta 2015, ko se največji begunski val skozi Slovenijo še ni začel. Novice in fotografije v medijih so jo zatem spravile v še večjo žalost: »Sem neke vrste zafrustrirani novinar, ki upa, da lahko s svojim delom opozori na problematične teme in med ljudmi vzpostavi malo večjo senzibilnost.« Pomembno se ji zdi, da umetnik skozi svoja dela komunicira z okolico, saj je prepričana, da intimni problemi posameznega ustvarjalca sveta ne zanimajo. »Če se komunikacija s publiko ne vzpostavi, je moje delo brez učinka.« Štirinajst slik velikega formata, ki sopostavljene napolnijo zidove Kresije tako gosto kot množice beguncev polnijo morje, tako ne zaznamuje kakšen tihi minimalizem, temveč pretresljiva zgovornost. Avtorica, ki je sicer znana po pisanih, rdeče-modrih odtenkih, je platna tokrat ovila v mračne, rjavo-črne barve. O dinamiki njene slikarske pripovedi pričajo vertikale v obliki meje ali rešetk; te v izbranih motivih simbolizirajo blokiranje prehoda, izvajanje pritiska in pehanje za močjo. »Bo zmagal Jug ali Sever? Množice ljudi ali birokracija?« se sprašuje Štihova.