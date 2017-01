Zmagovalec novoletne turneje Kamil Stoch je izvrstno formo potrdil tudi pred svojimi navijači na skakalnici Adama Malysza v Wisli na Poljskem, kjer je dobil obe preizkušnji za svetovni pokal. Stoch je že v soboto znova oblekel rumeno majico vodilnega v skupnem seštevku svetovnega pokala, sinoči pa je še povišal prednost pred zasledovalci. Po enoletni odsotnosti je vrnitev med najboljše uspela avstrijskemu šampionu Gregorju Schlierenzauerju, ki je v soboto za las zgrešil finale, tokrat pa z odličnim skokom v prvi seriji osvojil osmo mesto.

Od slovenskih tekmovalcev se je v Wisli najbolje odrezal Domen Prevc, ki je v ostri konkurenci resda izgubil rumeno majico in zdrsnil na tretje mesto v svetovnem pokalu, a je bil z doseženim zadovoljen. V soboto je bil po prvi seriji dvanajsti, v finalu pa je napredoval na peto mesto. Včeraj je za desetinko zgrešil drugo stopničko, ko ga je prehitel eden najbolj vročih skakalcev te zime, Norvežan Daniel Andre Tande. Prevc se je po petih tekmah prvič povzpel na zmagovalni oder, v svetovnem pokalu pa še nikdar ni stal na tretji stopnički. »Nedeljska tekma je bila znova malce bolj vetrovna. Prvi skok je bil za odtenek boljši od drugega, ko sem imel v zraku malo težav. Zdi se mi, da sem vnovič našel prave občutke. Počasi sem začutil, kako je treba skakati,« je povedal Domen Prevc, ki se ni obremenjeval z glasnimi poljskimi navijači. Kot je rekel, na vrhu skakalnice nikdar ne pomisli, kakšno vzdušje vlada med obiskovalci. »Ko se pripravljaš na skok, si vedno sam. Nihče ne bo skočil namesto tebe, zato se moraš zbrati in mirno opraviti delo. Tokrat je v dvoboju s Tandejem odločala desetinka, a nič za to,« je pristavil Prevc in dodal, da nima nikdar težav z motivacijo.

»Sem v odlični formi. V zraku se počutim izvrstno, še posebej pa sem vesel za dvojno zmago pred poljskimi navijači. Tovrstni uspehi vsakemu športniku prinašajo posebne občutke,« je vzhičeno govoril Kamil Stoch , preden je znova stopil na najvišjo stopničko in skupaj z navijači zapel poljsko himno. To je bila že tretja zaporedna zmaga za Stocha, saj je pred Wislo osvojil tudi »novoletni« Bischofshofen. V Zakopanah, kjer bo v soboto moštvena tekma, dan kasneje pa še posamična, bo znova prvi favorit za najvišji položaj.

Janus: Domen je konstanten

Prevčev dosežek v Wisli sta pohvalila tudi selektor Goran Janus in njegov pomočnik Jani Grilc. »Veseli me, da gre Domnu na bolje. Njegov prvi nedeljski skok je bil eden boljših v zadnjem obdobju. V finalni seriji je trup prehitro pritisnil proti smučem, zato je malce izgubil višino, vendar to so zgolj drobne napake. Če je Domen med prvo peterico, to pomeni, da je konstanten skakalec,« meni Goran Janus, medtem ko je Jani Grilc že v soboto povedal, da Domen Prevc dela napake v počepu, vendar je raven njegovega skakanja v primerjavi z minulo sezono opazno boljša.

Prevčevi reprezentančni kolegi se v Wisli niso približali najboljšim. V soboto so se do točk dokopali Jurij Tepeš (15.), Jernej Damjan (16.) in Cene Prevc (26.), tokrat pa je bil Damjan 18., Tepeš pa 23. Prve točke v svetovnem pokalu je dobil Bor Pavlovčič, ki je pristal na 28. mestu, s čimer si je prislužil priložnost tudi na naslednjih preizkušnjah v Zakopanah. Slovenska vrsta bo na prizorišče odpotovala v četrtek, ko bo Anžeta Semeniča nadomestil Peter Prevc.