Dejan Židan po dobrem letu prehitel Tanjo Fajon

Pred prvim letošnjim merjenjem priljubljenosti slovenskih politikov smo tako kot vsako leto doslej opravili nabor za ocenjevanje. Anketiranci so imenovali do tri politike, ki jih najbolj cenijo. Izbirali so med aktivnimi politiki, ki profesionalno opravljajo to dejavnost (poslanci, ministri, predsedniki parlamentarnih strank, profesionalnimi župani…). Prvih 22 smo uvrstili na lestvico, nato pa so jih anketiranci ocenjevali z ocenami od 1 do 5.

Presenečenj tokrat ni bilo – na lestvici so sami znani obrazi, ki so se v preteklosti že pojavljali v družbi najbolj priljubljenih politikov. Na čelu razpredelnice ostaja predsednik republike Borut Pahor, ki je ocenjen bolje kot minuli mesec. Na drugem mestu je evropska komisarka Violeta Bulc, na tretjem pa prvak SD in kmetijski minister Dejan Židan. Židan je po več kot letu dni spet prehitel svojo strankarsko kolegico, evropsko poslanko Tanjo Fajon, ki je četrta. Decembrsko oceno je najbolj izboljšal premier Miro Cerar; pridobil je tri mesta in je peti. Prehitel je strankarskega kolega in predsednika državnega zbora Milana Brgleza ter ministra za pravosodje Gorana Klemenčiča.

Evropski poslanec iz vrst NSi Lojze Peterle je padel za tri mesta in je deveti, za ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem, ki je v primerjavi z decembrom eno mesto pridobil. Za dve mesti je napredovala predsednica Nove Slovenije Ljudmila Novak in pristala na deseti poziciji. Najbolj si je decembrsko povprečno oceno poslabšal vodja poslanske skupine nepovezanih poslancev Bojan Dobovšek; padel je za dve mesti in je sedemnajsti. Evropski poslanec iz vrst SLS Franc Bogovič se je nekoliko odlepil z dna razpredelnice – uvrstil se je za Dobovškom. Družbo najbolj priljubljenih tokrat zapuščata vodja poslancev SDS Jože Tanko in predsednik največje opozicijske stranke Janez Janša. Naslednji mesec ju bosta zamenjala poslanka SDS Eva Irgl in poslanec NSi Jožef Horvat, ki so ju anketiranci največkrat predlagali. nd, me