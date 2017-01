Ekipa Ilke Štuhec je z Mojmirjem Fliskom začela sodelovati leta 2015. Pred letošnjo sezono je Ilka skrb za svoje smuči prepustila švicarski družbi Stöckli, po tem pa je Flisko predlagal brezplačno sodelovanje z njeno ekipo, kar je pisno dokumentirano, ekipa Štuhčeve navaja v uradnem sporočilu za javnost. Dodajajo, da so Fliska povezali s Švicarji, a kasneje do sestanka ni prišlo. »Pri Stöckliju smuči na podoben način obdelujejo že dlje časa in se zato niso odločili za sodelovanje,« pojasnjujejo v sporočilu.

Po tekmah Zlate lisice je Flisek v obdelavo dobil štiri pare smuči, ki pa jih, dokler ne bi dobil plačila za patent, ni želel vrniti, zato so se v ekipi Mariborčanke odločili, da bodo smuči nazaj dobili s pravno pomočjo.

V ekipi poudarjajo še, da mama Štuhčeve Darja Črnko Flisku zneska v višini 3000 evrov ni ponujala kot plačilo za delo ali odkup patenta, ampak mu ga je ponudila po tem, ko smuči ni želel vrniti, v znak hvaležnosti, ker je bil pripravljen pomagati.