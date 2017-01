Torej je enostavno – sledite samo običajnim modrostim, kot so, da majhne sobe ne popleskate v temno barvo in da ne mešate kovin med seboj. Toda nobenega pravila za dekoracijo stanovanja ne bi smeli jemati kot zacementiranega. Pravzaprav so nekateri samo miti. Razjasnimo si torej devet napačnih predstav o tem, kako bi bilo treba opremiti dom.

Mit številka 1: stropi morajo biti beli Beli stropi so že nekako norma, toda niso primerni prav za vsak prostor. Pravzaprav so lahko celo moteči, če v sobi ni nič drugega v beli barvi. Temno vijolični zidovi v spalnici so denimo videti čudni skupaj s snežno belim stropom, enako velja za živahno rumene stene v kuhinji. Komplementarna barva ali nekoliko umazano bela sta primernejši, ker ne pritegneta toliko pozornosti.

Mit številka 2: vse se mora odlično skladati Časi skladnega in monokromatičnega videza so mimo, primat pa je prevzela povezana skladnost. To pomeni, da so odtenki lesa, okrasne tkanine in barve skladni z zidovi, ne pa jim popolnoma enaki. V slednjem primeru tvegate monotono dekoracijo, ki bo zdolgočasila vas in vsakega obiskovalca, ki bo stopil skozi vrata vašega doma. Izbirajte med podtoni osnovne barvne sheme, kar bo od vas zahtevalo sicer več časa in truda, toda prostor bo videti in občutiti bolj povezan in prijeten ter bo bolje odseval vaš osebni slog.

Mit številka 3: manj pohištva pomeni več prostora Morda menite, da bo z manj pohištva manjši prostor videti večji, ker se v njem lažje gibljete. Ne drži. Pravzaprav je celo tako, da daje prazen prostor občutek majhnosti, medtem ko je popolnoma opremljena soba videti večja. S pravo količino pravega pohištva za določen tloris je prostor navidezno večji in prijetnejši. Če vaša ogromna sedežna garnitura presega meje prostora, izberite manjši kavč, nikakor pa sedežev ne umaknite popolnoma iz njega.

Mit številka 4: temni zidovi naredijo prostor manjši Beli ali nevtralni toni niso edini, ki so dovoljeni na stenah majhnih prostorov. Celo prav nasprotno – temni zidovi lahko prostor povečajo. Izberite barvo, ki vam najbolj ustreza, denimo toplo, bogato ali pomirjujočo, in z njo prepleskajte vse površine, tudi strop. Ena sama barva zabriše jasne linije prostora, zaradi česar je videti večji in prijetnejši.

Mit številka 5: razporeditev je nedotakljiva Če je kavč meter in pol oddaljen od stranske mizice in prav toliko od klubske mize, je postavitev videti muzejska, ne pa udobno domača. V nasprotju s splošnim prepričanjem dekoracija na mizi lahko zasenči umetnino na steni, svetilka lahko zakrije spodnji kot ogledala in naslonjač lahko postavite pred knjižno omaro. Tako kot v sendviču vsaka od sestavin daje skupaj boljši okus, kot če bi jo jedli samo, tako velja tudi za stanovanjsko opremo.

Mit številka 6: ne morete imeti lepega pohištva, če imate otroke Bržkone se boste morali odreči dragemu usnjenemu naslonjaču v beli barvi, če ne želite, da bi bil ves porisan z barvicami. Vendar vam ni treba zavreči vseh dragocenih in priljubljenih kosov pohištva, ki ste jih zbrali z leti. Lahko celo kupite novo in elegantno pohištvo, kljub temu da vaši nadebudneži tekajo po stanovanju. Bistveno je, da ga pazljivo izberete in umestite na pravi prostor. Obdelava naj bo kakovostna, materiali pa vrhunski in težko uničljivi. Na dolgi rok se vam bo to celo obrestovalo, saj bo kakovostno pohištvo zdržalo mnogo dlje kot ceneno iz pohištvenih diskontov.

Mit številka 7: nikoli ne mešajte kovin Časi, ko je bilo mešanje kovin med seboj tabu, so že zdavnaj mimo. Odkar so v interjer pljusknili modni briljantno zlati kovinski odtenki, brušeni nikelj in bogata bakrena barva, so se notranji oblikovalci začeli spraševati, zakaj bi se omejili samo na eno kovino. In tako imate zdaj lahko vse. Mešanje materialov je boljša odločitev kot omejiti dizajn samo na enega. Nekatere kovine, kot sta baker in bron, so toplih barv, druge, kot sta nikelj in aluminij, so hladne. Skupaj ustvarjajo zdravo ravnovesje, ki interjerju doda teksturo, glamur in dimenzijo.

Mit številka 8: umetniška dela obešamo visoko Premaknite že enkrat tisto sliko na steni nekoliko nižje, prosijo notranji oblikovalci – na raven pogleda, tako kot so umetnine obešene v muzeju. Spustite jih tako, da bodo s spodnjim robom približno na sredini zidu. Če bodo obešena pravilno, bodo vaša umetniška dela v polnem sijaju na ogled vašim gostim, ne da bi jim bilo treba iztegovati vrat.