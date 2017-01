Pri norveški potrošniški organizaciji Forbrukerrådet so preverili tako splošne pogoje kot tehnične značilnosti omenjenih dveh igrač in ugotovili, da proizvajalca zelo pomanjkljivo razumeta pravico otrok do zasebnosti in varnosti, saj so zaznali vrsto kršitev potrošniške zakonodaje. Kompromisov pri zaščiti zasebnosti in varnosti otrok nikakor ne bi smelo biti.

Daleč od igrače leta

Dodatno zaskrbljujoče je dejstvo, da so punčko My Friend Cayla v Veliki Britaniji izbrali kot najbolj inovativno igračo, na Norveškem in Švedskem pa so jo poimenovali kot igračo leta. Očitno je, da pri izboru sploh niso upoštevali, komu je igrača namenjena, in kakšne so lahko posledice njene uporabe, z omenjenimi oznakami na embalaži pa še bolj privabljajo starše k nakupu.

Uradni prodajalec igrače Cayla na Nizozemskem se je že odzval. Do razrešitve dvomov glede varstva zasebnosti otrok s proizvajalcem je umaknil vse igrače iz prodaje, potrošnikom, ki so igračo že kupili in je ne želijo več, pa ponudil vrnitev kupnine. Nizozemski nadzornik za varstvo osebnih podatkov je prav tako stopil v stik s hongkonškimi oblastmi (proizvajalec ima sedež v Hongkongu) glede problematike zaščite osebnih podatkov.