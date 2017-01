Spremeniti temačne prostore v svetlobno oazo ni nemogoča naloga, tudi če stanovanje ne doseže veliko naravne svetlobe. Oglejmo si sedem sijajnih načinov, kako lahko osvetlimo svoje domovanje.

Odsevne površine Izkoristite sleherno trohico svetlobe, da temačen in žalosten prostor spremenite v svetlobno pravljico. Odsevne površine so odlična možnost. Kjer le lahko, obesite na stene ogledala, na primer nad jedilno mizo, nad sedežno garnituro, v predsobi – in to ne zato, da se ogledujete v njih, temveč da odsevajo čim več svetlobe, ki prispe v prostor. Izberite strateška mesta nasproti oken, da njihov učinek kar najbolje izkoristite. Za še boljši učinek naj bodo z ogledali opremljeni tudi pohištvenimi elementi, na primer vrata omar ali zgornja površina klubske mizice.

Boljša umetna osvetlitev Eden izmed najpogostejših vzrokov za temačne prostore je prešibka umetna razsvetljava. To je lahko rešljiva težava, za katero ne potrebujete nujno dodatnih svetilk. Moč svetlobe preprosto povečate tako, da sijalke v svetilih zamenjate za močnejše, s čimer povečate intenzivnost razsvetljave. Če menite, da je prostor zaradi tega preveč svetel, še posebno zvečer, izberite svetila z možnostjo prilagajanja moči svetlobe, s čimer lahko tudi po želji spreminjate razpoloženje v prostoru.

Navidezna led-okna Če prostor nima oken ali pa so ta zgolj line pod stropom, jih ponaredite! Dograditev navideznih oken ni tako zahtevna, kot bi si mogoče mislili; potrebujete le letvice, kos blaga iz muslina in led-lučke. Ko takšno »okno« z razpršeno svetlobo namestite na steno, je videti, kot da ta prihaja od zunaj. Takšno navidezno okno lahko tudi kupite ali pa izberete svetlobno dekoracijo s fotografijo v visoki resoluciji, zaradi katere se vam zdi, kot da ste vsak dan na počitnicah v sončni Toskani.

Izognite se belini Četudi menite, da je bela edina barva, ki jo lahko uporabimo v premalo osvetljenem prostoru, to ne drži. Brez pravilne osvetlitve so beli prostori videti povsem enodimenzionalni. Za temne sobe so primernejši bolj zasičeni nevtralni toni, kot sta kremno bež in toplo siva. Izberite barve, ki poudarjajo gibanje, tako da svetloba poskakuje po prostoru. Pazite le, da se odločite za prave: kraljevsko modri oplesk na steni je v slabo osvetljenem prostoru videti katastrofalen. Enako velja za barvne obrobe; močne in temne barve pustite za svetle in sončne sobe.

Kontrasti in teksture Ko gre za pohištvo, lahko temne barve presenetljivo naredijo vtis, da je stanovanje videti svetlejše. Uporabite kontrastne kose, kot sta predalnik v barvi oglja ali temno pregrinjalo za posteljo, da poudarite svetlobo, ki jo želite ustvariti. Vam temno pohištvo ni všeč? Če ne želite, da je prostor v nevtralnih barvah videti dolgočasen, izkoristite teksture – to je lahek način, da ga popestrite. Uporabite odejo iz umetnega krzna ali težke pletenine v svetlih barvah, ki se sklada s stenami in pohištvo. Naj bo kombinacija monokromatična, vendar ne dolgočasna.

Prosojna senčila Na oknih se izognite temnim zavesam in drugim senčilom. Izberite prosojne tkanine, ki vam dajejo zasebnost, obenem pa prepuščajo dovolj svetlobe. Temne barve in vzorci blokirajo tako zaželeno dnevno svetlobo, zato izberite mehke nevtralne tone. Kombinacija sončnih žarkov in svetlih senčil ustvarja v sončnih zimskih dneh sijoč učinek, ki naredi v prostoru prijetno svetlo ozračje.