Če je na prvi tekmi Slovenije proti Angoli v uvodnih osmih minutah padlo kar 14 golov, so jih gledalci na obračunu proti Islandcem v istem časovnem razdobju videli le šest. Obe ekipi sta namreč v obrambi močno strnili svoje vrste, razpoložena pa sta bila tudi vratarja. To še posebej velja za islandskega vratarja Björgvina Gustavssona, ki je s tremi zaporednimi obrambami imel največ zaslug, da se Slovenija v začetnih minutah ni odcepila. Tekma je bila večji del prvega polčasa trda in izenačena, pri čemer so rahlo pobudo imeli slovenski rokometaši. Slednji so v 23. minuti po golu Mateja Gabra prvič na obračunu pobegnili na +2, malo kasneje pa bi lahko celo na +3, vendar je gol Juretu Dolencu preprečila vratnica. A kar ni uspelo novemu članu Barcelone, je v zadnjih sekundah prvega dela njegovemu soigralcu Marku Bezjaku, ki je s svojim drugim golom na tekmi poskrbel, da je Slovenija na odmor odšla z vodstvom 11:8.

Slovenci so drugi polčas pričeli nekoliko slabše, saj so zapravili dva zaporedna napada. To so njihovi tekmeci izkoristili in se sprva približali na 10:11, v 36. minuti izenačili na 13:13, štiri minute kasneje pa prek Gudjona Valurja Sigurdssona celo povedli (17:16).

Čeprav je bila igra Slovencev daleč od idealne, jim je prek Bezjaka in Mateja Gabra uspelo preobrniti izid in znova povesti, Darko Cingesar pa je v 48. minuti poskrbel, da je prednost izbrancev selektorja Veselina Vujovića znova narasla na +2. Sledila je napeta in izenačena končnica, v kateri so Islandci kljub številnim ponujenim priložnostim neuspešno lovili izenačenje. Ko je le dobro minuto pred koncem Miha Zarabec iz protinapada zadel za 25:23, se je zdelo, da je tekma že odločena, vendar so Islandci gol hitro dosegli tudi sami. Za kaj več jim je nato zmanjkalo časa in Slovenci so se lahko veselili svoje druge zmage na svetovnem prvenstvu (26:25).

V slovenski reprezentanci, naslednjo tekmo bo odigrala v ponedeljek ob 17.45 proti Makedoniji, je bil najbolj učinkovit Marko Bezjak s šestimi goli, Vid Kavtičnik in Miha Zarabec sta jih dosegla po štiri.