Na premierni tekmi proti Angoli so Slovenci dosegli največje število zadetkov na eni tekmi v zgodovini svojih dosedanjih nastopov na SP (42) in izenačili drugo najvišjo razliko (17 zadetkov; enaka je bila proti Maroku v Tuniziji 2005 – 34:17). Toda rekordno visoka zmaga s kar 21 zadetki razlike ostaja s tekme proti Maroku (37:16), ki je bila dosežena leta 1995 na Islandiji, prav reprezentanca iz dežele gejzirjev pa bo danes drugi nasprotnik slovenskih rokometašev v mestu ob reki Mozeli. Na papirju vloga favorita sicer pripada Slovencem, a statistika 18 medsebojnih dvobojev je na strani Islandcev: devet zmag, štirje porazi in štirje remiji.

»Če bomo proti Islandiji v obrambi igrali tako katastrofalno, kot smo v prvih petnajstih minutah proti Angoli, smo obsojeni na propad,« pred prvo uro resnice na SP opozarja selektor Veselin Vujović, ki bo lahko danes računal tudi na Miha Zarabca. Trebanjec, najnižji (177 cm) in najlažji (77 kg) v reprezentanci, je pred enim tednom na prvi pripravljalni tekmi proti Franciji v Toulousu dobil močan udarec v mišico, zato je vadil po posebnem programu in iz preventivnih razlogov izpustil tudi dvoboj z Angolci. A na sinočnjem treningu se je izkazalo, da je Zarabec nared, in bo 16. prijavljeni igralec Slovenije na SP, tako da zdaj edini na tribuni ostaja Urban Lesjak. Sočasno bo lahko Zarabec razbremenil na prvi tekmi edinega klasičnega organizatorja igre Marka Bezjaka, ki je bil za Borutom Mačkovškom (v igri 41 minut in 16 sekund) in Tilnom Kodrinom (34:33) proti Angoli tretji z najvišjo minutažo (34:28).

Vujović: Brez ročne zavore

Islandci so v prvem krogu nepričakovano namučili favorizirano Španijo, čeprav so na koncu klonili z 21:27 (12:10). Vendar so še v 39. minuti držali remi (15:15), nato pa popustili, najboljši strelec pa je bil veteran, 37-letni Gudjon Valur Sigurdsson s petimi zadetki. »Zaradi svojega sistema igre Islandci terjajo stoodstotno osredotočenost nasprotnika vso tekmo. To so igralci, ki ne znajo potegniti ročne zavore in ne glede na izid igrajo v enakomernem ritmu. V njihovi igri je zelo veliko teka in hitrosti, na njihovih tekmah so vselej tudi visoki izidi. Znani so tudi po tem, da znajo v svojo korist izrabiti tekmečevo nezbrano igro, v tem primeru te bodo zagotovo premagali. A če se jim zoperstaviš z zbrano in preudarno igro, potem niso več tako močni. Proti Angoli smo skrili nekatere stvari v naši igri, ki jih bomo pokazali že proti Islandiji,« napoveduje Vujović, ki mu bo zadevo precej olajšala odsotnost največjega zvezdnika Arona Palmarssona.

Palmarsson, član madžarskega Veszprema in eden najboljših srednjih zunanjih igralcev na svetu, se že od reprezentančnih priprav novembra lani ubada s poškodbo kolka in dimelj. Čeprav je prišel v Francijo, je že pred prvo tekmo s Španijo zapustil reprezentančni tabor in se odločil za vrnitev na domači kavč na Islandijo. Za ekipo 52-letnega selektorja Geirja Sveinssona, ki je reprezentanco prevzel marca lani po odstopu predhodnika Arona Kristjanssona zaradi le 13. mesta na EP na Poljskem (pred tem je bil Sveinsson trener Magdeburga, za katerega igra Bezjak), je bil to velik udarec. Precej negodovanja je poteza Veszpremovega zvezdnika sprožila tudi v domovini, a 26-letnik je že pred SP napovedal, da bo igral le, če bo stoodstotno zdrav in pripravljen.