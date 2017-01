Trenutna situacija obeh slovenskih predstavnikov v ligi ABA ni rožnata. Novomeščani so v jadranskem tekmovanju zabeležili že devet zaporednih porazov in skupaj z Mega Leksom in Karpošem zasedajo predzadnje mesto na lestvici, Ljubljančani pa so klonili na zadnjih dveh obračunih. Za nameček trenerja Dejana Mihevca in Gašperja Okorna ter njune igralce v 18. krogu čakata najzahtevnejša možna nasprotnika. Krka bo namreč jutri ob 17. uri gostovala pri doslej še neporaženi Crveni zvezdi, Olimpija pa bo dve uri kasneje gostila drugouvrščeni Partizan.

Trener Okorn nezadovoljen

Ljubljančani so po dobrem obdobju, ko so nanizali štiri zaporedne zmage, znova padli v formi. Poraz proti Igokei v zadnjih sekundah je na igralcih pustil posledice, a to seveda ni bil izgovor za nedeljsko katastrofalno predstavo v Baru pri Mornarju, ko so klonili s kar 23 točkami razlike. Trener Gašper Okorn je pojasnil, da je proti črnogorskemu predstavniku prišlo do kolapsa, podobno kot na začetku sezone proti Krki v Stožicah. Ob tem so košarkarji ljubljanskega moštva na poti v Bar preživljali tudi sila stresne trenutke. Na letu iz Beograda v Podgorico je letalo zaradi močnega vetra okoli deset minut silovito premetavalo, celo tako zelo, da se je prestrašil tudi najizkušenejši srbski pilot Stevan Ignjatović.

»Ni bilo prijetno. Na trenutke smo imeli občutek, kot da pilot letala nima pod kontrolo. Igralci takšnih trenutkov v zraku še nikoli nismo preživljali,« se dogodkov spominja kapetan Mirko Mulalić, ki je še dodal, da so treningi v Baru potekali v neogrevani dvorani pri manj kot desetih stopinjah Celzija. Tudi to je bil eden od razlogov, da se je v slačilnico zmajev naselila viroza, ki je zdelala večino igralcev in tako preprečila temeljitejšo pripravo na Partizan.

A bolezen ni edina stvar, ki v teh dneh tare Gašperja Okorna. Trener Ljubljančanov je namreč vse bolj nezadovoljen s situacijo, v kateri je. »Vsi dobro vidite, da imamo izredno kratko rotacijo. Kaj bi bilo, če bi se kakšen od igralcev poškodoval, niti ne želim razmišljati. Pred sezono je bilo dogovorjeno, da bomo januarja posegli po okrepitvi in nato stopnjevali delo na treningih in formo. Načrtovano sta zato klub zapustila Šaškov in Mlađan, ki nista upravičila pričakovanj. A nato je sledil nepričakovan odhod Blaža Mesička in še blokada BAT. Kot mi pravijo, ne moremo registrirati prav nobenega košarkarja, čeprav je v proračunu dovolj rezerve za okrepitev. Ne bi rekel, da je stanje alarmantno, zagotovo pa že gori oranžna luč,« se je pridušal trener Gašper Okorn, ki z igralci ne glede na slabo zdravstveno stanje v moštvu proti Partizanu ne skriva želje po presenečenju. Blizu slednjega so bili že na prvem obračunu v Beogradu, ko so gostitelji slavili šele po podaljšku.