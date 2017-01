Preteklo leto je bilo za Cristiana Ronalda dos Santosa Aveira bržkone najuspešnejše, odkar se z nogometom ukvarja profesionalno. Z Realom iz Madrida je osvojil naslov evropskega in svetovnega klubskega prvaka, s portugalsko izbrano vrsto slavil zmago na evropskem prvenstvu v Franciji, za nameček pa vse skupaj kronal še z dvema najprestižnejšima posamičnima nagradama – zlato žogo in nazivom najboljšega nogometaša po izboru Mednarodne nogometne zveze (Fifa). Njegova zadnja lovorika, ki jo je prevzel v ponedeljek iz rok prvega moža Fife Giannija Infantina, je bila že 152. posamična v karieri. Vendar njegove oči tokrat niso bile solzne kot leta 2008, ko je zlato žogo osvojil prvič, njegov zahvalni govor pa še zdaleč ne tako nastopaški kot pred dvema letoma, ko je omenjeno priznanje dobil tretjič in na odru hvalisavo zavpil v mikrofon.

A če bi le za trenutek pomislili, da se je Ronaldo pri 31 letih navzel nekaj skromnosti, bi se ušteli. »Ne dvomim, da sem že postal del nogometne zgodovine. O tem pričajo osvojeni naslovi, posamične nagrade in rekordi,« je po prestižni prireditvi na sedežu Fife v Zürichu v svoji tipični maniri razlagal novinarjem. Zaradi takšnih in podobnih izjav Ronaldo pri ljubiteljih najbolj priljubljene igre z žogo vzbuja mešane občutke. Z več kot 200 milijoni sledilcev na družbenih omrežjih velja za najbolj prepoznavnega in oboževanega športnika na svetu, nekdanji portugalski predsednik Anibal Cavaco Silva pa ga je ob podelitvi najvišjega državnega odlikovanja, reda princa Henrika, oklical celo za narodni simbol. Kljub temu se Ronalda drži sloves igralca, ki nogometno javnost razdvaja kot nihče drug.

Nogometaš in primadona v enem Ko je ob osvojitvi španskega naslova pred nekaj sezonami za madridski športni časnik Marca izjavil, da si za svoje predstave zasluži oceno deset, njegovo moštvo pa devet, si zagotovo ni napravil usluge. Tudi zato ne preseneča, da je bila besedna zveza »sovražim Ronalda« na spletnem iskalniku google pred leti celo med najbolj iskanimi na svetovnem spletu. Je aroganten, prevzeten in domišljav, je nogometaš in primadona v enem. »Pri Ronaldu se je težko znebiti občutka, da med spolnim odnosom ne vzklika svojega imena,« je o kapetanu portugalske izbrane vrste nekoč šaljivo zapisal ugledni športni novinar britanskega časnika Guardian Daniel Taylor, medtem ko je iz ust njegovih največjih kritikov pogosto slišati očitke, da sebe, svoje dosežke in rekorde postavlja pred blaginjo moštva. A vendarle samopoveličevanje ni nekaj, kar bi bilo zgolj v Ronaldovi domeni, je lastnost, ki je v zgodovini zaznamovala največje športne ikone. »Ne verjamem, da gre za hvaljenje, če povem, da sem nekaj posebnega,« je bila ena od najslavnejših takšnih izjav že pokojnega boksarja Muhammada Alija, po domišljavosti pa slovi tudi legendarni brazilski nogometaš Pele, ki je menda nekoč dejal: »Mislim, da se bo novi Pele zelo težko pojavil, saj so moji starši že zaprli tovarno.« S svojim nastopaštvom Ronaldo velja za pravo nasprotje sramežljivega Lionela Messija, s katerim si zadnje desetletje izmenjujeta naziv najboljšega nogometaša. Argentinec velja za njegovega največjega tekmeca in igralca, ki je njegove dosežke že ničkolikokrat zasenčil. Po prepričanju trenerja Arsenala Arsena Wengerja je največja Ronaldova smola to, da se je rodil v istem obdobju kot Messi. Toda Ronaldo je vselej zavračal očitke, da se s članom Barcelone ne razumeta. »Najino rivalstvo so ustvarili mediji. Že res, da nisva najboljša prijatelja, a med nama je veliko vzajemno spoštovanje.« Tisti, ki so Ronalda spoznali pobližje, v celoti zavračajo podobo, ki si jo je večji del javnosti ustvaril o njem. Nekdanji soigralec pri moštvu Manchester United Patrice Evra ga opisuje kot največjega profesionalca, s katerim je kdaj treniral in igral, ter kot osebo, ki želi biti na vrhu povsod in v vsem. Zmagovalna miselnost, ki jo ima, mu ni bila prirojena, temveč privzgojena, in je posledica težkega otroštva. Njegova mama Dolores je imela v zgodnji nosečnosti resne pomisleke, ali si po dveh hčerkah in sinu sploh želi še enega otroka. »Bil je otrok, ki sem ga hotela splaviti. Vendar Bog tega ni želel. Zaradi tega sem bila blagoslovljena, Bog pa me ni kaznoval,« je v svoji avtobiografiji zapisala 62-letnica.