Nekdanja največja hrvaška naftna družba INA, katere večinski del je kupil madžarski naftni velikan Mol, greni življenje že tretjemu hrvaškemu politiku – med njimi sta dva premierja in en podpredsednik vlade, vsi trije pa so iz vrst HDZ.

Spomnimo: nekdanjega hrvaškega predsednika vlade Iva Sanaderja so na zatožno klop med drugim posadili zaradi suma, da je pri prodaji Ine Madžarom v žep pospravil deset milijonov evrov podkupnine. Sanader je imel še druge umazane posle, a Hrvati so mu najbolj zamerili prodajo gospodarskega ponosa države. Sodišče ga je zaradi te sporne kupčije in posojil Hypo banke obsodilo na osem let in pol zapora, a je ustavno sodišče Hrvaške sodbo razveljavilo zaradi procesnih napak.

Kar nekaj neprespanih noči zaradi Ine in Mola je imel lani podpredsednik vlade Tomislav Karamarko. Hotel je »popraviti« napako svojega nekdanjega šefa Sanaderja in doseči neke vrste gentlemanski dogovor z Molom okrog lastništva in se tako izogniti nadaljevanju arbitraže na sodišču v Ženevi, ki jo je sprožila hrvaška vlada zaradi suma korupcije v primeru prodaje Ine. Po samo nekaj mesecih sedenja na podpredsedniškem položaju je v javnost pricurljala novica, da je Karamarkova soproga (oziroma njeno podjetje) na plačilnem seznamu največjega molovega lobista in da so Karamarkova prizadevanja, da bi Hrvaška dobila del Ine nazaj, čisto navadno sprenevedanje. Karamarko je na koncu odstopil pod pritiskom obtožb, ki so prihajale celo iz njegove HDZ, da je državljanom zamolčal, da je v primeru Ina-Mol v konfliktu interesov. Kot vemo, je s tem padla Oreškovićeva vlada in Hrvati so šli lani jeseni znova na volišča.