Generalni inšpektor ameriškega pravosodnega ministrstva Michael Horowitz je dokaj presenetljivo sprožil preiskavo med zaposlenimi v ministrstvu in zvezni policiji (FBI) v zvezi z dogajanji pred predsedniškimi volitvami novembra lani. Upravičil jo je z zahtevami članov kongresa in ameriške javnosti, povsem jasno pa je, da je tarča preiskave direktor FBI James Comey, ki je deset dni pred volitvami kongres in posledično Američane obvestil, da znova odpira preiskavo sporne elektronske pošte predsedniške kandidatke demokratov Hillary Clinton. S tem je po mnenju privržencev Clintonove tik pred volitvami zasadil dvom o sicer že razčiščenem vprašanju o njeni uporabi zasebnega strežnika v času, ko je bila na čelu zunanjega ministrstva, saj je prav Comey lani poleti zatrdil, da v njenem ravnanju niso ugotovili nobene nezakonitosti, ampak zgolj hudo nepazljivost.

Novoizvoljeni predsednik Donald Trump je takoj zatem v zdaj že znameniti tviterski navadi stopil v bran FBI in vprašal, zakaj se zdaj privrženci Clintonove spravljajo na FBI, če pa Clintonova sploh niti ne bi smela kandidirati, saj da je očitno kriva. Med predvolilno kampanjo je celo sam zahteval, da jo zaprejo, po zmagi pa tovrstne pozive svojih privržencev preslišal. Clintonova direktorja FBI ni neposredno obtožila za svoj poraz, so pa to takoj po volitvah trdili v demokratski stranki, ki se zdaj osredotoča na ruske hekerje in poročilo nekdanjega agenta britanske tajne službe MI6 o tem, da ima Rusija v rokah za Trumpa obremenilne posnetke.