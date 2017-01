Druga letošnja moška preizkušnja v alpski kombinaciji je bila izjemno zanimiva, glavno vlogo pa so igrali smučarji, za katere ni slišalo veliko ljubiteljev zimskega športa. Alpsko kombinacijo je na veselje švicarskih organizatorjev v Wengnu dobil domačin Niles Hintermann (na drugi progi je napredoval za 22 mest), drugi je bil Francoz Maxence Muzaton (napredoval je za 26 mest), tretji pa Avstrijec Frederic Berthold (napredoval je z 22. mesta po prvi progi). Uvrstitev kariere je z devetim mestom dosegel Martin Čater, na rep petnajsterice se je uvrstil Klemen Kosi, Tilen Debelak je s 26. mestom osvojil svoje prve točke svetovnega pokala, Štefan Hadalin je z 29. mestom ujel novi točki, po 22. mestu pa je 37-letni Hrvat Ivica Kostelić dejal, da je bila to njegova zadnja tekma v karieri.

Organizatorji so tekmovanje izpeljali zato, ker so začeli s slalomom. Dopoldne je namreč močno snežilo. Tekmovalni dan se je odlično začel za slovensko reprezentanco. Štefan Hadalin je s številno 31 dosegel drugi čas slaloma, potem ko je za 17 stotink zaostal za Švicarjem Justinom Murisierjem. Še bolj je presenetil Martin Čater z devetim slalomskim časom, Klemen Kosi in Tilen Debelak pa sta zasedla 20. in 21. mesto. Boštjan Kline je bil na slalomski progi le pet sekund, Miha Hrobat pa je odstopil v spodnjem delu proge.

Dober trening obrodil sadove Razplet popoldanskega nadaljevanja je krojilo vreme, najboljše razmere pa so imeli smučarji, ki so se podali na progo med prvimi, kar so izkoristili v večini smučarski anonimneži. Hintermann je nosil startno številko 51, do včeraj pa je bila njegova najboljša uvrstitev v svetovnem pokalu 21. mesto. Kljub temu je bila preizkušnja zanimiva, čeprav je bila proga zaradi mokrega snega iz številke v številko počasnejša. Zmaga Hintermanna je druga v tej zimi v sklopu velikih presenečenj, potem ko je decembrski paralelni veleslalom v Alti Badii dobil Cyprien Sarrazin. »Dober trening je obrodil sadove, izpeljal sem dve dobri vožnji. Veliko se na treningih posvečamo kombinaciji, kar se je poznalo. Veselim se novih izzivov,« pravi Martin Čater. »Ekipno smo zelo zadovoljni. Če sta dva Slovenca med najboljših 15, smo nekaj dosegli. Poplačan je trd trening na terenih, kjer včasih vadimo slalom do petih popoldan. Pohvalil bi izjemna slalomska nastopa Hadalina in Čatra ter odličen smuk Čatra. Žal mi je za napako Hrobata, ki je bil dobro na poti, potem pa naredil zame nedopustno slalomsko napako,« je slovenske nastope ocenil glavni moški trener Peter Pen.

Ženski trening znova odpadel Slabše v teh dneh kaže ženskemu delu svetovnega pokala. Organizatorjem v Altenmarkt-Zauchenseeju včeraj ni uspelo izpeljati drugega treninga smuka, kar pomeni, da obstaja zgolj minimalna možnost za izvedbo današnjega smuka, saj bi morale zjutraj tekmovalke najprej izpeljati trening. Avstrijci bodo zadovoljni, če bodo izpeljali nedeljsko alpsko kombinacijo s superveleslalomom in slalomom. »Proga za trening je bila včeraj zaradi velike količine snega premehka in prenevarna. Za zdaj je program takšen, da naj bi imeli danes zjutraj trening, popoldan pa tekmo. Vremenska napoved je slaba, tako da je velika verjetnost, da bomo še en dan izgubili na snegu,« sporoča Darja Črnko, mama in trenerka Ilke Štuhec. Vrnitev na tekmovalne steze Lindsey Vonn in Julie Mancuso bo, kot kaže, počakala vsaj do prihodnjega konca tedna, ko se bodo najboljše alpske smučarke merile v Garmisch-Partenkirchnu. Najboljša slovenska alpska smučarka Ilka Štuhec pa bo najbolj vesela, če bodo v Zauchenseeju izpeljali alpsko kombinacijo, saj je v odlični slalomski formi, ki jo je z desetim mestom potrdila v Mariboru.