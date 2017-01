»S kar nekaj strahu sem šel na tekmo. Velikokrat se mi je že zgodilo, da po dobri izvedbi na štafetni tekmi potem na posamični tekmi zgrešim tudi tri, štiri tarče. Tokrat sem eno. Kar ponosen sem, da sta mi uspeli dve uspešni tekmi zapored. Brez kazenskega kroga bi bil peti, šesti, s čimer sem zadovoljen. Taktično sem bil dober in sem lovil zavetrje na ravninah,« se je Klemen Bauer razgovoril po sprinterski tekmi v Ruhpoldingu (14. mesto), po kateri ima ob zaostanku minute in 17 sekund tudi dobro izhodišče za jutrišnjo zasledovalno tekmo.

Petek trinajstega je zaznamovala tudi vrnitev Jakova Faka. »To je bila verjetno moja najtežja tekma doslej,« je pripomnil Jakov Fak, potem ko je končal na 56. mestu in ob dveh zgrešenih tarčah v dokaj hitri smučini dosegel 55. tekaški čas. »Tako slabo pripravljen nisem bil niti prvega maja, ko se uradno začenjajo priprave na sezono. Po takih zdravstvenih težavah in s tako malo treninga niti ni čudno. Še veliko natančno izbranega in pravilnega treninga moram opraviti, da bom prišel v formo za višje uvrstitve,« so bile njegove misli na njemu ljubem prizorišču, kjer je osvojil prvi naslov svetovnega prvaka. Optimizem zbuja zaostanek v teku. Za superhitrim Martinom Fourcadom je zaostal minuto in 17 sekund. Za primerjavo: Bauer 51 sekund (21. čas teka), tretji Svendsen 31 sekund. Pomanjkanje tekmovalnega ritma je bilo še posebej čutiti pri streljanju, saj je bil med počasnejšimi strelci.

Kako pomembna je samozavest, je vnovič dokazal Martin Fourcade. »Med ogrevanjem sem gledal na veliki ekran in videl, da sta Julian (Eberhard, drugo mesto) in Emil (Hegle Svendsen, tretje mesto) oba zadela vse tarče. Želel sem ju premagati,« je Martin Fourcade povedal po deveti zmagi na dvanajstih tekmah v sezoni in 250. tekmi v svetovnem pokalu. »Fourcade je eden redkih, ki si upa gledati druge brez zadržkov in to tudi javno povedati,« pravi Bauer. Ob tem navrže svoj primer, ki kaže, kako pomembna je psihična umirjenost. »Po tistem, ko mi je zatajila puška na tekmi v Oberhofu, mi je priznani nemški puškar še enkrat pregledal puško. Tako grem na tekmo brez prikritega strahu, da bo znova kaj zatajilo.« Danes je na sporedu ženski sprint s Tejo Gregorin in Anjo Eržen, na tekaškem drsalnem sprintu za svetovni pokal v Dobbiacu pa bodo nastopile Vesna Fabjan, Katja Višnar in Anamarija Lampič, ki ob izviru Drave lovijo najboljši dosežek sezone (12. mesto). Ob Mihi Šimencu, ki je po trinajstih letih na silvestrovo znova pritekel slovenske točke, bosta priložnost dobila tudi Luka Prosen in Miha Dolar.

Izidi biatlona (moški, sprint, 10 km): 1. Fourcade (Fra) 22:34 (0), 3. Eberhard (Avs) + 0:18, 3. Svendsen (Nor) + 0:39 (0), 14. Bauer + 1:17 (1), 56. Fak + 2:15 (2), 78. Dovžan + 3:01 (2), 101. Tršan + 4:07 (4).