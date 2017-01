S področjem poklicnih pokojnin so še bolj kot sindikati, ki zaradi znižanja prispevne stopnje za sredo pripravljajo protest pred ministrstvom za delo, nezadovoljni v delodajalskih združenjih. Seznam delovnih mest, ki omogočajo poklicno upokojevanje, ni bil še nikoli prečiščen, zato je po oceni Tatjane Čerin z Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) na njem vsaj polovica poklicev, ki zaradi tehnološkega napredka in izboljšanih delovnih razmer tja ne sodijo več. Tako še vedno veljajo zakon o delovnih mestih iz leta 1969 ter sklepi skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja v obdobju od leta 1975 do 1991. V šifrantu poklicev so med drugim navedeni celo delavci v ovčarski dejavnosti, Crveni zastavi in v JLA.

S prevetritvijo seznama se strinjajo tudi sindikati, pri čemer pa Zdenko Lorber , predsednik sindikata Alternativa in vodja sindikalne pogajalske skupine, opozarja, da ne bodo dopustili »brisanja delovnih mest kar počez«. Kot so ugotovili v leta 2013 izvedeni raziskavi v okviru projekta Dostojna pokojnina, je dvigovanje sredstev in kasnejše starostno upokojevanje posledica prenizkih poklicnih pokojnin. Sicer pa v sindikatih dopuščajo možnost, da bi s seznama črtali zlasti poklicne voznike, pri katerih je zaradi neplačevanja prispevkov, predvsem med manjšimi delodajalci v zasebnem sektorju, največ nepravilnosti in dampinga, po drugi strani pa bi seznam razširili še z nekaterimi poklici, med drugim z medicinskimi sestrami.

Neupravičenost številnih delovnih mest do poklicne pokojnine po besedah Čerinove dokazuje zlasti dejstvo, da se večina izmed trenutno nekaj več kot 45.000 zavarovancev za poklicno upokojitev niti ne odloča, pač pa denar raje dvignejo, upokojujejo pa se šele, ko izpolnijo pogoje za starostno upokojitev. Delodajalci med poklice, za katere ne vidijo razloga, da bi zanje še plačevali dodatne prispevke in si zviševali strošek dela, uvrščajo zlasti poklicne voznike, livarje, strojevodje in pilote. Po oceni GZS se za poklicne pokojnine nameni od 60 do 80 milijonov evrov na leto, od tega polovico v gospodarstvu.

Prvi korak za določitev meril in kriterijev poklicnega zavarovanja naj bi predstavljala analiza obstoječih delovnih mest, ki jo bo na podlagi merljivih podatkov (bolniškega dopusta, hospitalizacije, umrljivosti, invalidnosti…) in primerjave z drugimi delovnimi mesti izvedel Klinični inštitut za medicino dela, prometa in šport. Njegova predstojnica Metoda Dodič Fikfak pravi, da so se analize po več mesecih priprave lotili šele konec lanskega leta, zaradi velike množice podatkov in različnih podatkovnih baz pa ocenjuje, da bodo za njihovo obdelavo potrebovali približno eno leto.

Čeprav bi morala biti uredba, v kateri bi določili splošna merila in kriterije za ugotavljanje delovnih mest za poklicno zavarovanje, sprejeta že sredi leta 2013, se delo v zvezi s to ni niti dobro začelo. Na ministrstvu za delo priznavajo, da temu področju doslej ni bilo posvečene dovolj pozornosti, med razlogi za to pa navajajo tudi »zelo različne cilje delodajalcev in sindikatov«.

Med zdravju škodljivimi poklici tudi novinarji

Poklicne pokojnine sicer poznajo v večini držav. Po analizi Dostojna pokojnina so najpogosteje na sezname upravičencev vključeni delavci, ki so izpostavljeni težkim in nevarnim delovnim razmeram, na primer v pomorstvu in rudarstvu, ter poklici, ki vplivajo na krajšo delovno kariero, med drugimi policisti, vojaki, gasilci, piloti in kontrolorji letenja, baletni plesalci... Ponekod pa tudi zaposleni, ki imajo slabše delovne razmere, denimo delavci v nočnih izmenah, za tekočim trakom, fizični delavci na prostem. V nekaterih državah so na seznamu celo učitelji in novinarji ter nekateri drugi podobni poklici.

Pri poklicnem upokojevanju so bolj restriktivne zahodnoevropske države, na primer Nemčija, kjer se lahko predčasno upokojijo le rudarji, vojaki, policisti in gasilci. Pravo nasprotje je bila do nastopa trojke Grčija, kjer je pogoje za predčasno upokojevanje izpolnjevala kar tretjina vseh zaposlenih, med drugimi natakarji, blagajniki v veleblagovnicah in frizerji. Po drugi strani pa so seznam pred nekaj leti denimo razširili v Italiji in nanj uvrstili tudi tiste, ki delajo pri visokih temperaturah, ponoči in v proizvodnih linijah.