Igralci slavijo Meryl Streep

Več kot očitno je, da se je začela »vojna« med Hollywoodom in Donaldom Trumpom. Meryl Streep, ki je že večkrat kritizirala novega ameriškega predsednika, je v zahvalnem govoru na podelitvi zlatih globusov požela bučen aplavz, njen govor, ki je bila spet huda kritika Trumpa, ne da bi sploh izrekla njegovo ime, pa je postal uspešnica po vsem svetu. V govoru je dejala, da Trumpovo žaljenje hendikepiranega novinarja New York Timesa tudi drugim daje pravico, da ga žalijo na enak način, kajti »nespoštovanje spodbuja nespoštovanje in nasilje povzroča nasilje«. Trump je seveda nemudoma odgovoril na twitterju, da je Streepova »najbolj precenjena hollywoodska igralka«.