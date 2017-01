Številni bogati in večinoma tuji vlagatelji so v zadnjem obdobju poskrbeli, da se je v angleškem nogometu izoblikovalo kar nekaj klubov, ki zgodovinsko niso tako »močni«, a so po zaslugi kapitala omenjenih zgradili moštva, ki vselej spadajo v krog favoritov za najvišja mesta. A mimo zgodovine seveda vseeno ne gre – in gledano skozi njeno perspektivo kljub številnim »novodobnim« derbijem, morda v tem trenutku še atraktivnejšim, na angleških tleh za največjega še vedno velja tisti med Manchestrom Unitedom in Liverpoolom.

Razlogov za to je kar nekaj, bolj kot kar koli drugega pa zgornji trditvi v prid govorijo številke: gre namreč za kluba, ki imata največ domačih ligaških (Manchester 20, Liverpool 18) naslovov in drugih mest (15, 13), pa tudi največ evropskih lovorik med angleškimi klubi, tako skupno (Liverpool 11, ManU 5) kot tistih najprestižnejših v ligi prvakov oziroma pokalu državnih prvakov (L'pool 5, ManU 3). Pri tem ne gre spregledati, da Liverpool vrh domačega prvenstva neuspešno napada že več kot četrt stoletja in naslova v ligi, odkar se je ta leta 1992 reorganizirala in preimenovala v premier ligo, še ni osvojil, medtem ko je Manchester United odtlej absolutni vladar, saj ima od sezone 1992/93 več naslovov (13) kot vsi drugi klubi skupaj (10), čeprav je v zadnjih sezonah zabredel v krizo. Jutri se v vsakem primeru obeta spektakel, sploh zato, ker sta v zadnjem času obe moštvi v dobri formi.

Predvsem to velja za gostitelje, ki so zmagali na zadnjih šestih ligaških tekmah, poraza pa ne poznajo še precej dlje – zadnjih 11 tekem oziroma od 23. oktobra, ko jih je s 4:0 ponižal Chelsea. A slabši začetek sezone, predvsem pa veliko nesrečnih remijev v nadaljevanju so krivi, da je United še vedno le na šestem mestu lestvice, pa čeprav se s tremi točkami zaostanka za mestnim tekmecem Cityjem, ki je četrti, že počasi spogleduje z mesti, ki vodijo v ligo prvakov, kar je absolutno najnižji cilj čete trenerja Joseja Mourinha.

Liverpool ima na drugem mestu medtem pred Unitedom pet točk prednosti in ravno toliko zaostanka za vodilnim Chelseajem, je pa v nasprotju s tokratnimi tekmeci, ki so med tednom na prvi polfinalni tekmi ligaškega pokala premagali Hull City (2:0), pred derbijem poskrbel za slabo popotnico s porazom v isti fazi istega tekmovanja proti Southamptonu v gosteh (0:1). »Ekipa je po vsakem porazu reagirala pozitivno in tako moramo storiti tudi na povratni tekmi – bi pa seveda bilo dobrodošlo, če bi reakcijo pokazali že v Manchestru. Če želimo na njej kaj doseči, bomo namreč morali igrati bolje kot tokrat,« je po tekmi s Southamptonom povedal trener Liverpoola Jürgen Klopp, medtem ko je njegov kolega na klopi Manchestra Jose Mourinho pozval navijače, naj podprejo svoje moštvo. »Na tej posebni tekmi jih bomo še posebej potrebovali, zato jih pozivam, naj ne pridejo v teater (vzdevek Manchestrovega stadiona Old Trafford je tudi Teater sanj, op. p.).«

Mourinho je ob tem dodal, da se v moštvo vrača Ibrahimović, vprašljiv je Rojo, manjkal pa bo Bailly, ki je z reprezentanco Slonokoščene obale na afriškem prvenstvu, medtem ko je pri Liverpoolu takšen Senegalec Mane. V ligaškem tekmovanju bo sicer to 168. medsebojna tekma, uspešnejši pa je United (67 zmag, 55 porazov, 45 remijev).