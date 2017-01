Z zaslišanjem profesorja cerkvenega prava na teološki fakulteti Boruta Koširja in direktorja nadškofijske družbe Metropolitana Janeza Celarja se je včeraj končala glavna obravnava v večmilijonski pravdi med papirnico Goričane in Nadškofijo Ljubljana. Obe priči sta posredno ali neposredno potrdili, da sta ključne dogovore o celoviti – in pregrešno razsipni – obnovi dvorca sprejela kardinal Franc Rode, ko je bil še ljubljanski nadškof, ter direktor in solastnik papirnice Andraž Stegu. A prijateljstvo se je razsulo, prelepo obnovljeni dvorec, ki v restavrirani kapeli skriva tudi vrhunska umetniška dela, pa že nekaj let sameva.

Išče se gradbeno dovoljenje Papirnica Goričane toži ljubljansko nadškofijo za 8,1 milijona evrov, ker naj bi se z razkošno obnovo po Rodetovih željah za toliko povečala vrednost graščine. Po pogodbi, ki sta jo februarja 2004 podpisala Rode in Stegu, naj bi sicer papirnica za obnovo porabila 2,7 milijona evrov, v zameno pa bi lahko dvorec 15 let uporabljala in tržila. Podpisnika sta se obenem dogovorila, da bodo v primeru, če bodo vložena sredstva presegla predvideni znesek za več kot 10 odstotkov, dobo najema sorazmerno podaljšali. To pomeni, da bi v skladu s to pogodbo lahko papirnica z gradom razpolagala še najmanj pol stoletja. Toda Stegu trdi, da obnove sploh niso mogli dokončati in dvorca tržiti, ker da lastnica (nadškofija) ni poskrbela za gradbeno dovoljenje. Zato vztraja, da je papirnica upravičena do povrnitve vloženih sredstev v obnovo. Nadškofija nasprotno zatrjuje, da papirnica za gradbeno dovoljenje ni zaprosila, in poudarja, da je skrajno čudno, da bi lahko izvedla tako obsežno obnovo brez gradbenega dovoljenja. Tesna Rodetova sodelavca in zaupnika pri obnovi graščine, Košir in Celar, naj bi tako s svojim pričanjem razjasnila, ali je bila prenova vodena v skladu z dogovori. Tako Košir kot Celar sta potrdila, da je bilo sodelovanje med nadškofijo in papirnico, ki je bila tedaj v lasti Zvona 1, v začetku naravnost zgledno. Po prvotnih namerah naj bi sicer papirnica poskrbela le za obnovo pritličja in temeljev graščine. Toda nadškof je imel ambicioznejše načrte. »Zamislili smo si, kako bi v naslednjih fazah obnovili prvo nadstropje, da bi se lahko tja nadškof umaknil iz Ljubljane, kjer je zdaj nemogoče živeti. Razmišljali smo tudi o dograditvi garaže in podzemne kuhinje, da se ne bi vonj po hrani širil po vsej graščini. V skladu s temi zamislimi je biro Kalamar izdelal prve idejne skice,« je pojasnjeval Košir, ki ga je Rode imenoval za upravitelja gradu.