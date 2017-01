Dijaška organizacija Slovenije (DOS) in Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) ne podpirata predloga zakona o vajeništvu, ki ga je včeraj sprejela vlada. »Predstavniki kapitala vidijo v vajeništvu priložnost za nižanje stroškov delovne sile. Še posebno v tem predlogu zakona, ki je spremenil osnovni, nemški koncept vajeništva na način, da vajenci ne bodo zaposleni in primerno plačani, temveč dijaki z minimalnimi vajeniškimi nagradami. Po drugi strani pa bo delodajalce za pridobitev poceni delovne sile država še sofinancirala,« opozarjajo v ŠOS in DOS. Še posebej sporno se jim zdi, da bodo vajenci lahko tudi brezposelne osebe, kar po njihovem odpira možnost za dodatno izkoriščanje delavcev.

Po oceni obeh organizacij uvajamo v Sloveniji vajeništvo predvsem zaradi pritiskov tujine. »Če za letos napovedano podporno službo EU za vajeništvo, ki bo ponujala podporo državam, ki uvajajo ali reformirajo sisteme vajeništva, povežemo z idejo Erasmus Pro, programa za podporo dolgotrajni napotitvi vajencev v tujino, je jasno, zakaj si EU z Nemčijo na čelu za to tudi prizadeva,« menijo v ŠOS in DOS. Ob tem opozarjajo, da mladi, katerim bi moralo biti vajeništvo prvenstveno namenjeno, v pripravo predloga zakona sploh niso bili vključeni.