Kljub pozivom policistom, naj vozniki vozijo previdno in počasneje kot običajno, pri tem pa naj povečajo varnostno razdaljo ter se izogibajo sunkovitim manevrom in prehitevanjem, so se vozniki na slovenskih cestah danes soočali s težavami na cesti.

Primorska avtocesta je bila zaprta dvakrat. Tudi na Koroškem so vremenske razmere ves dan povzročale težave na cestah, ob tem da so bile na terenu vse razpoložljive enote zimske službe. Zgodilo se je tudi nekaj prometnih nesreč. Zaradi obilnih snežnih padavin so se razmere poslabšale tudi na podravskih cestah.

Z ministrstva za infrastrukturo pa so sporočili, da izvajanje zimske službe ostaja enako kot doslej, potem ko je lani začel veljati nov pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest. Zagotavljajo, da ta v ničemer ni poslabšal izvajanja zimske službe. Upravljavec cest tako sam odloči, kdaj bo začel posipavati oziroma plužiti. Pri snegu to pomeni najpozneje takrat, ko je višina snega do največ 10 centimetrov za avtoceste, hitre ceste in državne ceste, kjer je povprečni letni dnevni promet več kot 4000 vozil, in do 15 centimetrov za ostale državne ceste.

Ponoči bodo padavine po napovedi meteorologov sicer slabele in postopno ponehale, najpozneje na jugu in vzhodu države. V soboto bo sprva zmerno do pretežno oblačno, med dnevom pa se bo delno razjasnilo.