Naše lepše polovice bi znale povedati, kako pomembno se jim zdi, da imajo dobrega frizerja. Pa ne samo zaradi las. Obisk frizerja je za marsikatero žensko kot seansa pri psihiatru, pogovor med umivanjem in sušenjem las pa razkriva številne skrivnosti. In kako to vemo? Čeprav smo moškega spola, smo tudi sami enaki, zato frizerja obiščemo vsak mesec. Tudi pred dnevi bi ga morali, pa smo termin nepričakovano preložili, ko smo izvedeli...

Izvedeli, da imamo še pomembnejši zmenek, in to z »osebo«, ki ji ni mar urejene pričeske. Še več, naravnost uživa, ko jo razkuštra. In kako ji to uspe? Enostavno, z vetrom v laseh. »Oseba« je namreč pločevina na štirih kolesih, smart fortwo cabrio in pooseblja kameleonstvo, saj se v skladu z željami hitro (beri: v 12 sekundah) prelevi v kabriolet, ki od zadovoljstva po mačje prede, ko urejeno pričesko spremeni v sračje gnezdo. Zato imamo dolgolasci le dve možnosti: da se sprijaznimo z rokerskim videzom ali pa si na glavo poveznemo kapo. Od nekdaj smo bili rokerji...

Fortwo je malce drugačen kabriolet. Mehka streha se namreč ne zloži v prtljažnik, temveč le nad glavami, v tem primeru pa zložena dejansko za glavo zakriva pogled nazaj, a je to v resnici manj nadležno, kot se mogoče sliši. A brez strahu – prvinskost ostaja, saj je veter v laseh zagotovljen! Sicer pa gre za avtomobil, ki prebuja čustva, čeprav je res, da pogosto nasprotujoča. Že ob predstavitvi v letu 1998 je kot kupe naletel na različne odzive. Bilo jih je veliko, ki so bili nad njim navdušeni, a skorajda enaka je bila množica tistih, ki jim ni bil všeč. Med prvimi smo bili tudi sami. Od nekdaj se nam je namreč zdel nekaj posebnega: zanimivo oblikovan, z nenavadno notranjostjo (beri: pred časom) in poslanstvom mestnega malčka, ki je obetalo. Prodajne revolucije resda ni povzročil, toda njegovi lastniki še danes z navdušenjem ugotavljajo, kako preprosto je najti dovolj veliko parkirno luknjo.

Nič drugačen ni niti fortwo cabrio letnik 2016. Marsikdo bo sicer dejal, da so razvojniki, ki so se odločili, da ga podaljšajo za 19 centimetrov, naredili napako – misija parkiranja počez je postala nemogoča – toda storjen je bil velik korak naprej. Tedaj smo tarnali, ker volanski obroč ni bil serijsko podprt s servomehanizmom in je bilo krmarjenje na majhnem prostoru težko kot pri tovornjaku. Danes je vrtenje igraje lahko. Okretnost pa je tudi zavoljo zadnjega pogona izjemna. Brez strahu, zadnji pogon prinaša predvsem prednosti, saj fortwo tudi zgoraj brez ni namenjen dirkanju, pa čeprav prav zaradi zasnove ponuja ogromno vozniških užitkov, vožnja z njim pa je tudi pri nižji hitrosti preprosto nekaj posebnega. 1-litrskega bencinskega trivaljnika seveda ne razganja od moči (52 kW/71 KM), saj za to ni nikakršne potrebe, uradno izmerjena podatka o zmogljivosti (152 km/h, 15,5 s) pa samo govorita v prid tezi, da ni ravno namenjen kakšnemu večstokilometrskemu pohajkovanju. Čeprav je res, da sta prednja sedeža presenetljivo udobna, tempomat in 6-stopenjski samodejni menjalnik pa nadgrajujeta vozno udobje. Toda zavedati se morate, da prtljažnik ni ravno vreden svojega imena, 260 litrov pa v teoriji obeta veliko več kot v realnosti, saj je odprtina zelo ozka in namenjena kvečjemu kakšni potovalni torbi, težje pa potovalnemu kovčku.

Tudi 18 let po prvem zmenku nam ostaja všeč. Drugačnost ima tokrat pozitiven prizvok. So nas navdušila v črno lakirana 16-palčna platišča in varnostna celica, modro-bela kombinacija notranjosti ali številni drugi bombončki v opremi proxy? Vemo samo, da si ga zlahka zamišljamo v svoji garaži. Visoki ceni (18.590 evrov) navkljub. To pa v današnjem nadvse konkurenčnem svetu avtomobilizma šteje veliko.