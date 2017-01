Potem ko je občina leta 2009 temeljito obnovila bršljinski vrtec Ostržek, naj bi letos med Ostržkom in bršljinsko osnovno šolo zrasel še nov, lesen montažni vrtec s šestimi igralnicami, telovadnico, kabinetom, razdelilno kuhinjo. V njem bodo prostor dobili malčki, ki trenutno obiskujejo enoto Videk v Foersterjevi ulici, v nekdanjem Novoteksovem vrtcu.

Ker se za te prostore najemna pogodba izteče junija letos, druge enote pa že zdaj pesti pomanjkanje prostora, se je občina odločila za novogradnjo. Oktobra lani je podpisala pogodbo z izvajalcem, podjetjem Markomark Nival, d. o. o., vrednost naložbe je z 1,3 milijona evrov znižala na dober milijon. Kot so ob podpisu pogodbe dejali na občini, bi se gradnja lahko začela že konec leta 2016. Toda lokacija še vedno sameva. Na občini zdaj pojasnjujejo, da naj bi se dela začela »spomladi, ko bodo vremenske razmere ugodnejše«, končala pa avgusta. »Do takrat bo predšolska vzgoja potekala v prostorih vrtca nekdanjega Novoteksa, kjer smo se dogovorili za začasno podaljšanje najema,« še pravijo na občini.

Prostori so prijetni, a dotrajani in nefunkcionalni

Štiri desetletja stari prostori Vidka so sicer prijetni, domači, se strinjata tako direktorica vrtca Pedenjped Meta Potočnik, kamor sodi enota Videk, kot vodja enote Janja Tolar. Toda povsem dotrajane omare, pomanjkanje prostora za shranjevanje didaktične in druge opreme, igrač, koles, čistil, stopnice, po katerih je treba vsakodnevno prenašati hrano, in mnoge druge pomanjkljivosti so vendarle dali piko na i za odločitev o novogradnji. Ta je, kot dodajajo na občini, najsmiselnejša in cenovno najučinkovitejša.

»Nekako improviziramo, se znajdemo. Zapolnimo pač vsak kotiček. Tukaj se počutimo zelo dobro, vrtec ima dušo. Tudi zunanje igrišče je lepo urejeno. Toda to je stara stavba, ves čas je treba kaj popravljati, prenavljati, nenehno vlagati, da je našim otrokom lepo in da niso za nič prikrajšani. Nazadnje smo zamenjali centralno peč, pa postavili novo ograjo pri vhodu v objekt. Ker pa so nam obljubljali nov vrtec, kaj dosti prenavljanja vendarle ni bilo,« pravi Tolarjeva. »Če bi imela kakšen vpliv na to, bi rekla, naj z gradnjo pohitijo, kajti vsak otrok si zasluži svoj prostor,« dodaja. Kot pravi Potočnikova, so popis igral in opreme, kaj bodo vzeli s seboj v nov objekt, že opravili. »Toda večina opreme bo vendarle morala biti nova,« pripomni.