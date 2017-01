Mestna občina Ljubljana je konec lanskega leta mlade brezposelne Ljubljančane povabila, naj se vključijo v drugo izvedbo projekta Kul služba!, v sklopu katerega bi lahko dobili možnost usposabljanja na delovnem mestu in izkušnjo dela v javnih zavodih oziroma javnih podjetjih. Tokrat je bil odziv mladih manjši kot prvič, ko je občinski urad za mladino predstavil projekt Kul služba!.

Urad za mladino je do konca lanskega decembra prejel vloge 46 mladih, na prvo izvedbo projekta pa se je prijavilo kar 173 kandidatov. Vodja urada za mladino Uroš Grilc je kljub temu odziv ocenil kot dobrega.

Najbolj privlačna je bila mestna uprava Tokrat je mlade iskalce zaposlitve najbolj zanimalo usposabljanje na treh razpisanih delovnih mestih na mestni upravi, saj je urad za mladino prejel 11 prijav. Mladi so se dobro odzvali tudi na možnost usposabljanja v javnem zavodu Kinodvor in v Mednarodnem grafičnem likovnem centru (MGLC). Grilc je omenil, da tudi tokrat mladih niso zanimala vsa razpisana delovna mesta. Za delovni mesti vzdrževalca športne infrastrukture in električarja v javnem zavodu Šport Ljubljana ter delovni mesti avtomehanika v Ljubljanskem potniškem prometu in električarja na Gospodarskem razstavišču namreč niso prejeli nobene vloge.

Grilc zadovoljen z izkupičkom prve izvedbe projekta Predvidoma do 20. januarja bodo delodajalci izbrali po tri kandidate, ki se bodo lahko udeležili štirih delavnic. Ko jih bodo opravili, bodo mladi kandidati dobili informacijo, ali se bodo lahko udeležili dvo- ali trimesečnega usposabljanja na delovnem mestu. V času usposabljanja bodo mladi dobili dodatek za aktivnost v višini tri evre na uro in povračilo potnih stroškov, saj je projekt Kul služba! letos še vedno vezan na program usposabljanja na delovnem mestu Zavoda za zaposlovanje RS, ki predpisuje takšne pogoje dela. V sklopu prve izvedbe projekta Kul služba! se nekateri kandidati še vedno usposabljajo na delovnem mestu, večina pa je delo že končala. Grilc je zadovoljen, da so trije mladi po koncu usposabljanja dobili zaposlitev za eno leto v zavodih Mladi zmaji, MGLC in Lutkovno gledališče Ljubljana, še dva zavoda pa načrtujeta, da bosta dvema kandidatoma ponudila neko obliko zaposlitve. »Ena od kandidatk sicer ni dobila zaposlitve v zavodu, v katerem se je usposabljala, dobila pa je zaposlitev v partnerskem zavodu,« je še povedal Grilc. O izkušnjah smo povprašali tri udeležence prve izvedbe projekta Kul služba!.

Monika Leskovar Starost: 26 let Izobrazba: diplomirana pravnica Želeno delovno mesto: sodelavec na področju izvršb (Javni holding Ljubljana) »Za delo v holdingu nisem bila izbrana, tako da usposabljanja na delovnem mestu ne morem komentirati. Najbolj me je motilo to, da smo morali dolgo čakati na informacijo, ali smo bili za usposabljanje sploh izbrani ali ne. Konec maja sem imela pogovor z delodajalcem, julija pa naj bi izvedeli, ali smo bili izbrani za usposabljanje. To pa smo izvedeli šele konec avgusta, tako da sploh nisem vedela, kako naj načrtujem druge obveznosti. Med kandidati v programu Kul služba! sem bila med mlajšimi, tako da sem to vzela kot izkušnjo. Ampak med kolegi so bili takšni, ki so bili stari že 29 let in se že nekaj časa ukvarjajo z iskanjem stalne zaposlitve. Delavnice, ki smo se jih morali udeležiti, zanje po mojem mnenju niso bile primerne, ker sem prepričana, da so veliko podobnih stvari že slišali, prebrali. Nimam se namena prijaviti v naslednji krog Kul službe!, ker so mi na zavodu za zaposlovanje povedali, da lahko tudi sama kar neposredno podjetjem pošiljam prošnje in mi lahko omogočijo usposabljanje na delovnem mestu, kar je cilj tega programa. Če prošnjo pošljem sama, mi tudi ne bo treba na delavnice.«

Tanja Štefanič Starost: 28 let Izobrazba: magistrica obramboslovja Želeno delovno mesto: strokovni sodelavec v Točki vseživljenjskega učenja (Mestna knjižnica Ljubljana) »Zelo dolgo je trajalo, da so nam sporočili, ali smo bili izbrani za usposabljanje na delovnem mestu. Izvedela sem šele avgusta, usposabljanje pa sem začela novembra, tako da do februarja še delam. Organizacijsko bi ta program lahko bolje izpeljali in upam, da bodo v drugem krogu to napako odpravili. Moja izkušnja pri usposabljanju na delovnem mestu je super, ker je delo zelo razgibano. Delam praktično vse: na izposoji, pripravljam statistike, vodim delavnice oziroma tečaje računalništva v točki vseživljenjskega učenja. Čas v službi mi zelo hitro mine, ker mi nikoli ni dolgčas. Tudi delovni kolektiv je super. Za zdaj še ne vem, ali bo tudi po usposabljanju tu prostor zame, mi bo pa žal, če se bom morala posloviti. Vesela sem, da sem se prijavila v ta projekt, ker sem spoznala zanimivo delo in veliko novih ljudi. Delala sem še v treh drugih knjižnicah, tako da se mi to zdi uporabno in vredno. Plačilo za delo je sicer nizko, a vseeno se mi zdi bolje kot nič. Poleg tega mi je veliko pomenilo to, da sem delodajalca na zaposlitvenem razgovoru prepričala, da se je odločil zame, to mi je dalo optimizem.«