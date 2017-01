Predsednik Obrtne zbornice Slovenije Branko Meh je pred kratkim opozoril, da so občine po spodleteli uvedbi davka na nepremičnine leta 2014 začele nesorazmerno dvigovati nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč in prej nezazidljiva zemljišča spreminjati v stavbna. Vlada se je namreč zavezala, da bodo prihodki od novega davka na nepremičnine podobni prihodkom, ki jih občine zberejo z nadomestilom za uporabo stavbnih zemljišč. Ocena, da so občine začele zato mrzlično povečevati prihodke iz nadomestila, deloma drži.

Pregledali smo podatke proračunov 212 občin med leti 2007 in 2015 in prihodke iz davkov na nepremičnine primerjali po letih, proračunskih prihodkih, površini stavbnih zemljišč in številu prebivalcev. V nadaljevanju predstavljamo nekaj najzanimivejših ugotovitev.

Prihodki od davkov so nesorazmerno narasli

Od leta 2007 do leta 2015 so se prihodki občin od davkov na nepremičnine (gre praktično za prihodke od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča) povečali za 40 odstotkov, na skoraj 200 milijonov evrov. Rast prihodkov od davkov na nepremičnine je za deset odstotnih točk presegla rast vseh prihodkov. Prihodki od davkov na nepremičnine so rasli z dvakratno hitrostjo rasti neto plač v Sloveniji. Prihodki občin iz tega naslova so se najbolj povečali leta 2008, ko so se v primerjavi z letom prej povečali za več kot deset odstotkov. Prihodki so močno rasli do leta 2012, nato so v letih 2013 in 2014 celo padli in se predlanskim spet občutno povečali. Zbirnih podatkov za leto 2016 še ni, pričakovati pa je, da so tudi lani občine z davki na nepremičnine zbrale več denarja kot leto prej. Na ljubljanski občini recimo ocenjujejo, da so zbrali za dvajset odstotkov več davkov.

Če pustimo ob strani zelo majhne občine, v katerih prihodki od davkov na nepremičnine prav neverjetno nihajo, so rekorderke po povišanju prihodkov od davkov na nepremičnine občine Tržič, ki je med letoma 2007 in 2015 prihodke povečala za 237 odstotkov, Komenda, ki je v tem času prihodke povečala za 227 odstotkov, Logatec in Log - Dragomer (obe sta prihodke povečali za več kot 150 odstotkov), Lenart in Lukovica (povečanje za 139 odstotkov) ter Grosuplje in Naklo (114 odstotkov). Logatec je v vrhu tudi po pobranih davkih na nepremičnine na prebivalca. Leta 2013 so prav na logaško občino in še nekatere druge deževale kritike zaradi povišanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in spremembe številnih nezazidljivih zemljišč v stavbna. Odmevna je bila tudi zgodba iz Naklega, kjer so zaradi prepoznega pošiljanja obvestil leta 2013 ostali brez nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, nato pa so leta 2014 to nadomestili s podvojitvijo zneska na položnicah. Upravno sodišče je lani odločilo, da je bila ta poteza nezakonita.