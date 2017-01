Iskanje glavnega inšpektorja neuspešno

Vlada je za vršilko dolžnosti glavne inšpektorice Inšpektorata Republike Slovenije za kulturo in medije na ministrstvu za kulturo imenovala mag. Sandro Vesel. Veselova je bila že doslej imenovana za vršilko dolžnosti in ji 16. januarja 2017 poteče šestmesečni mandat. Ker tudi tretji javni natečaj za ta položaj ni bil uspešen in se na njem nista izkazala kot primerna vsaj dva kandidata, je minister za kulturo vladi predlagal, da jo imenuje ponovno.