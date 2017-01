Bomo skratka večno samo hrbet nastavljali in še jamrati ne bomo smeli zraven? Kaj več pa ta hip res ni mogoče, to bolj ali manj drži, nikakor pa ni treba na to pristajati, kot da je tako stanje za vse večne čase zabetonirano. Nič ni večnega na tem svetu, vse se spreminja, tudi nacionalizacija in denacionalizacija sta se že menjavali in še se bosta, vprašanje je le, kdaj. Indicev v tej smeri je kar nekaj, rast neenakosti na svetu in pri nas, ki vse bolj odmeva, že nakazuje v tej smeri.

Zato podpiram prizadevanje Bratuškove; se bo vsaj slišalo, da v kotlu še zmeraj po tihem brbota…

Herman Graber, Ljubljana