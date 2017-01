Pri čemer je pri mercedesu nujna opomba. Vmes, od leta 2015, ko so tretji generaciji namenili manjšo prenovo, avto zaradi lažje prepoznave znotraj znamkine palete vozil nosi ime GLE – črki GL označujeta Mercedesove športne terence, E pa nakazuje povezavo z razredom E. Enako kot športne terence z X označujejo pri BMW, številka 5 pa nakazuje povezavo s serijo 5. Kakšen je trenutni rezultat nikoli končanega dvoboja? To smo skušali ugotoviti, ko smo najnovejša primerka z enako močnima, 258-konjskima (190-kilovatnima) šestvaljnima dizelskima motorjema popeljali na vzporedni test. In ugotovili, da v tem primeru ni težak le začetek, temveč je bilo takšno tudi nadaljevanje. Pa ne zaradi vožnje ali časa, preživetega z njima – v njej in v njem smo vseskozi uživali – marveč zato, ker se nam je takoj na začetku zazdelo, da bo izbrati boljšega presneto težko, vse skupaj pa se je potrdilo z vsakim prevoženim kilometrom.

Začelo se je na avtocesti, na kateri smo hitro ugotovili, da je kaj bistveno boljšega od obeh že težko voziti. Kombinacija odzivnih motorjev, natančnih 8- (BMW) in 9-stopenjskega (mercedes) samodejnega menjalnika, položaja za volanom, odlične preglednosti in izjemno udobnih sedežev pač pripomore, da so tudi dolge avtocestne odisejade sproščujoče in uživaške. Ko smo tovrstne ceste zapustili in se znašli na ovinkastih in razgibanih, pa se je opazila prva razlika. Pri obeh smo način vožnje nastavili na športno, ki utrdi vzmetenje in izboljša odzivnost motorja, hitro pa ugotovili, da je GLE vseeno mehkejši, se v ovinkih bolj nagiba, je skratka manj »oster«, dinamičen in natančen od agilnejšega tekmeca, ki je tudi malenkost odzivnejši (pospešek do stotice 6,8:7,1 sekunde). Skratka, vozne lastnosti bavarca so na cesti malo boljše. Se pa vse skupaj spremeni, ko zapeljemo na teren, na katerem se mercedes izkaže tudi zaradi dodatnih voznih programov za težje pogoje. Vprašanje je le, če se boste z njima na teren resnično podali…

Precej blizu sta si bila avtomobila tudi pri porabi (mercedes 9,1, BMW 8,8 litra dizla na sto kilometrov). Čeprav je nekaj krajši (4,82:4,89 metra), pa se je pri prostornosti na zadnji klopi, na kateri potnikom daje še malce več udobja, pa tudi pri 40 litrov zmogljivejšem prtljažniku (690:650 litrov) bolje izkazal mercedes. Pri čemer je BMW ponudil priročna dvodelna prtljažna vrata, ki tvorijo tudi priročno polico. A je bila zato večja razlika v korist bavarca pri njegovem vozniškem delovnem okolju. Pa ne toliko zaradi tega, ker deluje malenkost sodobneje (na cesti je od 2013, mercedes pa, sicer ob zgoraj že omenjeni prenovi, od 2011), temveč predvsem zato, ker po osrednjem vmesniku, velikem in manjšem ekranu daje boljšo uporabniško izkušnjo – lažji in hitrejši dostop do večjega števila informacij ter enostavneje upravljanje vseh funkcij, povezanih s telefonom, kot so klici po povezavi bluetooth, upravljanje in iskanje glasbenih datotek in podobno.

Kaj pa cena? Dejstvo je, da pri tovrstnih vozilih ne igra velike vloge. Sta si pa v osnovi precej blizu. BMW X5 xDrive50d stane 70.250, mercedes GLE pa manj kot tisočaka manj, 69.350 evrov. Več pa v sklepu.