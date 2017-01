Sodnica Doris Jarc je včeraj začela obravnavati tožbo, ki sta jo Urška Trotovšek in Damijan Ojsteršek iz Rimskih Toplic vložila proti ljubljanskemu kliničnemu centru. Njun sin Sebastian Ojsteršek, ki je umrl spomladi leta 2012 pri rosnih 23 letih, bi bil po njunem prepričanju še vedno živ, če med zdravljenjem v UKC ne bi naredili napak oziroma bi ob zapletih pravočasno ukrepali. Sodnica je nasprotni strani včeraj najprej povprašala o morebitni poravnavi, a je bilo hitro jasno, da ostajata vsaka na svojem bregu. Starši od UKC zaradi duševnih bolečin zahtevajo 60.000 evrov odškodnine.

Po odstranitvi intubacijske cevke

Sebastiana so konec leta 2011 hospitalizirali zaradi odstranitve nedelujoče ledvice. Na takšni operaciji je enkrat že bil, vključili pa so ga tudi v program za ponovno transplantacijo. A namesto da bi okreval in šel domov, kjer bi na transplantacijo čakal s pomočjo dialize, se je po operaciji zapletlo. Dobil je pljučnico in premestili so ga na infekcijsko kliniko. Ker bi sicer ostal brez kisika, so ga morali intubirati. Prvič naj bi si intubacijsko cevko v agoniji izvlekel sam, drugič pa so mu jo, ker je že okreval, odstranili zaposleni.

»Pljučnica je bila pozdravljena, rana zaradi operacije zaceljena. Zato so zaposleni odstranili cevko. V bolnišnici so nama rekli, da je pet do deset minut dihal normalno, nato so se znova začele težave z dihanjem. Zastalo mu je srce, kljub oživljanju pa je bil brez kisika tako dolgo, da so bili možgani močno poškodovani,« so pred dvema letoma za Dnevnik pripovedovali obupani starši. Ostal je v vegetativnem stanju, umrl pa aprila 2012 po premestitvi v celjsko bolnišnico.