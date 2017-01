Magna že v Hočah, delo 400 zaposlenim

Naši mediji na široko objavljajo »veselo« novico o našem »uspehu« (v slogu zgornjega naslova). Pri tem pa ne pomislijo, da so nam morda pametni Avstrijci podtaknili umazano in nevarno industrijo, ki se je sami želijo znebiti. Namreč, ni nikakršnih dokazov, da lakirnice in podobne kemične dejavnosti niso škodljive za ljudi in okolje. Naši politiki se verjetno ne spominjajo Cinkarne v Celju. Morda bo 400 »srečnih« delavcev v novi tovarni tega podtaknjenega projekta, ki bo zgrajena na rodovitni zemlji, uničevalo zdravje tisočem ljudem (predvsem otrokom) v okolju ter zastrupljalo zemljo, ki nam daje hrano. Nisem strokovnjak in morda grešim, vendar bi želel mnenje tistih, ki se na zadevo strokovno razumejo in niso kot naši neuki politiki.