Stal sem na odru nabito polne dvorane Doma vojske v Nišu. Matija Dedić je že igral uvodne tone prekrasne balade Moj galebe in čez nekaj sekund bi se moralo pokazati, ali bom za svojo trmo nagrajen ali pač osramočen in izžvižgan. Skozi misli so mi panično švigale iskrice najrazličnejših asociacij in mi samo podžigale tremo. Iskrice, ki pravzaprav nimajo kaj iskati v mislih na koncertu pred polno dvorano. Recimo takšne zgodovinsko in filozofsko obarvane.

Med drugo svetovno vojno so v ožjo Srbijo izgnane Slovence, z bratsko gostoljubnostjo, sprejeli v svoje domove babice in dedki publike, ki je pravkar popolnoma utihnila in v takšni čudni tišini popila prve verze, ki v dalmatinski hrvaščini pojejo o svobodi, ki jo lahko zavidamo galebu, ko z razprtimi krili jadra med modrinama morja in neba. O beli ptici, ki ji zaradi izvirne, enkratne in neponovljive Dragojevićeve interpretacije danes ljudje radi rečejo kar Oliver. In zdaj si bom jaz drznil to, v avtorskem in izvajalskem smislu v neločljivo celoto povezano, skoraj sveto pesem, odbrundati in zapeti po svoje. Dalmatinsko sredi Srbije.

Ti si res čisto nor

Pa bom v svojem jugo esperantu sploh dovolj prepričljiv, da se jih bo balada, ki jo poznajo, a je niso v živo slišali že petindvajset let, na pravi način dotaknila? Kaj mi bodo poslali iz v polmrak zavite in v nenavadno tišino potopljene dvorane? Uglajen aplavz?

Ti si res čisto nor, so mi rekli skoraj vsi, ki sem jim povedal, da se bom lotil snemanja svojih verzij najpopularnejših pesmi s področja bivše države. V nasprotju z vsemi avtorji, ti so mi z veseljem dovolili prearanžiranje svojih megahitov, ki so ponarodeli v svojih originalnih izvedbah. Da bi kot Slovenec pel hrvaške in srbske pesmi publiki, ki je rasla skupaj z originalnimi izvedbami, ko vendar vsi dobro vemo, da nihče ne zapoje Magle tako kot Josipa in Ti si mi u krvi tako kot Čolić? Noro, a ne? Ampak avtorji so bili s posnetki zelo zadovoljni in album naju je pripeljal tudi v Niš, na koncert, o katerem vam pripovedujem.

Odpel sem prvo kitico in čakal na reakcijo. Potem sem jih zaslišal. Z vsakim novim verzom se je iz dvorane slišalo vedno več glasov, ki so peli z mano. Svečano ubrano in intimno doživeto. Peli so pesem, ki jim je zaradi vseh tragičnih družbenopolitičnih sprememb in dogodkov takrat ni mogel zapeti ne domač, srbski pevec, ne uvožen hrvaški kolega. Zaradi te v resnici razumljive, ampak vseeno absurdne situacije sem jo lahko v živo zapel samo jaz, in to samo zato, ker sem Slovenec in ker sem si pač upal z glavo skozi zid.

Konec pesmi, ki jo je z mano v en glas zapela cela dvorana, je zaokrožil gromoglasen aplavz, ki je privabil solze tudi v moje oči. To je bil tak trenutek, ko si enostavno srečen, da si živ. To je bil trenutek, ko smo jokali skupaj, samo zato, ker nas je življenje postavilo v čas, v katerem se pač dogajajo tudi takšne, sicer lepe stvari, ki pa so vseeno posledica žalostne epidemije nacionalističnih norosti.

Kakorkoli, bilo je čudovito in skoraj bi zapisal neponovljivo. Pa ni bilo neponovljivo. Ponovilo se je kar kmalu po niškem koncertu, in to v Dubrovniku. Na vrtu hotela Argentina so postavili okrogla snežno bela omizja in s skoraj gledališko osvetlitvijo ustvarili najinemu koncertu prijazno vzdušje. Sveče, elegantni kozarci, polni črnega vina, v lahkotne poletne toalete odete gospe. Gospodje so se bleščali v elegantnih belih srajcah, verjetno zato, da pritegnejo pozornost prisotnih komarjev, predvsem tistih, ki so imeli namen popikati njihove dame. Holivudska scena.

In potem se je zgodilo. Ob koncu prekrasne Balaševićeve pesmi Prića o Vasi Ladačkom, ki so jo vsi poznali, a je niso, ne na radiu ne v živo, slišali že petindvajset let, se je takrat, ko sem zapel refren Đaba bilo konja vranih po livadi razigranih, ob gromoglasnem prepevanju zaslišalo tudi razbijanje kozarcev. Res je. Kozarcev, ki so se, iz nam včasih nerazumljivega balkanskega navdušenja, srečali s kamnitimi tlemi romantičnega vrta. Kar se zgodi skoraj vedno, ko ljudje posvojijo pesem, ko se poistovetijo s čustvi, ki jih poezija in melodija vzbujata v sicer zelo različnih ljudeh, a vedno na isti način. Takrat pač nastradajo kozarci. Za srečo.

In spet me je spreletelo spoznanje, da se imam žalostni novejši zgodovini naših bivših narodov in narodnosti zahvaliti za čudovito absurdnost situacije, v kateri lahko samo jaz v hrvaškem Dubrovniku pojem srbsko pesem v srbskem jeziku, ki jo imajo vsi radi, ker sem pač Slovenec. Đaba bilo sata i salaša, kada nisam s onom koju volem, kada nisam s onom koju volem!

Na tak način sem postal most med narodi in ponosen sem na svoj status. Še posebej ker se je pokazalo, da le nisem bil popolnoma nor z realizacijo ideje, da lahko z v zibelko vrnjenim aranžmajem, samo z glasom in klavirjem, publiko na enem koncertu na svoj način odpeljem skozi pesmi, ki jih znajo vsi na pamet. Da ne omenjam dejstva, da bi morali, če bi hoteli slišati vse te hite, obiskati najmanj dvajset različnih koncertov.