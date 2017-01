Mala Imelda Marcos

Sarah Louis Bryan, mati triletne Isabelle, je po srečanju z Piersom Morganom, voditeljem jutranje oddaje Good Morning Britain na televiziji ITV, malodane doživela živčni zlom. V solzah še v živo pred kamerami je nato v garderobi, kot je opisala sama, doživela resen napad panike. Morgana je opisala kot »pokvarjenega tirana« in zavrnila njegova namigovanja, da je »najslabši možen starš«. Vprašanje, koliko od okoli 700.000 jutranjih gledalcev oddaje se je strinjalo z Morganom, je ostalo neodgovorjeno, njegovi utemeljitvi, da se sam kot starš nikoli ne bi mogel znajti v njenem položaju, pa je najverjetneje večina vsaj verjela, če ne močno prikimala. In kaj je tako spornega kot mati storila 28-letna modna oblikovalka? Ko se je njena hčerka vrnila z druženja s sovrstnicami v enem od njihovih domov, je Sarah opazila, da je nekdo čečkal po Isabellinih škorenjčkih, in nemudoma poslala račun zanje gostiteljski mamici. Za 325 funtov oziroma 375 evrov. Da se ji to ni zdelo malo čez mero, je pokazala, ko se je odločila, da v odmevni televizijski oddaji upraviči izdan račun, pri čemer pa se očitno ni nadejala, da se bo z voditeljem oddaje zapletla v vročično razpravo, v kateri je Piersa skorajda vrglo s stola, ko je omenila, da ima triletnica doma 60 parov večinoma italijanske dizajnerske obutve. Ni pravila, kdaj in kako se že pri otrocih ubije empatija. Verjetno lahko tudi s čevlji, morda pa bo odrasla Isabella le nova Imelda Marcos s svojimi 2700 pari čevljev.