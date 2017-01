Prevzgoja kukluksklanovcev

Daryl Davis, znan ameriški blues glasbenik, je prvega pripadnika zloglasnega Kukluksklana (KKK) »v živo« spoznal, ko je kot edini temnopolti član igral klavir s sicer belopolto country skupino na neki prireditvi v Fredericku v zvezni državi Maryland. Med odmorom je k njemu pristopil eden izmed gostov, pohvalil njegovo igranje ter dodal, da še nikoli ni slišal črnega pianista, ki bi igral kot Jerry Lee Lewis. »In kdo, mislite, je Jerryja naučil tako igrati,« ga je pobaral Davis, neznanec pa ga je v odgovor povabil na pijačo. Ko sta malce poklepetala, mu je priznal, da se še nikoli v življenju ni pogovarjal s črncem, kaj šele pil s kakšnim, saj je član Kukluksklana, presenečenemu Davisu pa je nato pokazal še klanovo izkaznico. Na koncu mu je dal telefonsko številko in ga prosil, naj ga pokliče, ko bo naslednjič igral v Fredericku. Davis se je že dlje časa ubadal z rasizmom, raziskati, kaj rasiste motivira, pa je postalo njegova obsesija. Svojega prvega kukluksklanovca je prepričal, da mu je priskrbel telefonsko številko vodje klana v Marylandu Rogerja Kellyja, imenovanega Veliki zmaj. Želel se je pogovoriti z njim, kljub opozorilu, da ga bo Kelly ustrelil že na vratih, pa ga je tudi obiskal. Njun pogovor se je tedaj končal s stiskom rok in Davisovim druženjem z drugimi vodji klana v omenjeni zvezni državi, ki je sčasoma preraslo v prijateljstvo. Za neposredno zaslugo si šteje, da je spreobrnil več kot 200 klanovcev. »Če sediš s svojim najhujšim sovražnikom deset minut, boš ugotovil, da imata nekaj skupnega. In v naslednjih desetih minutah, da imata skupnega še nekaj več. Če gradiš na tem, razlike postajajo vse manj pomembne,« je svojo filozofijo razlagal Al Jazeeri, ki jo je med drugim zanimalo, kako gleda na porast rasističnih izpadov ob izvolitvi Donalda Trumpa. Davisov odgovor je bil nekoliko presenetljiv, a poveden: »Mislim, da je Donald Trump najboljša stvar, ki se je zgodila Ameriki. Ni najboljša izbira za predsednika, a eden od učinkov njegove izvolitve je, da so vsi rasisti prilezli na površje in se razkrili.« Po njegovem se problema, ki ni viden, ne da reševati. ZDA so rasizem doslej zanikale, zdaj je jasen in se bodo z njim morale ukvarjati.